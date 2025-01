El arranque del Clausura 2025 de la Liga MX trajo consigo el inicio de la era de Óscar García Junyent al frente del Deportivo Guadalajara. El director técnico español cuenta con una derrota y un victoria en dos partidos disputados y en el inicio de su gestión ha sido reconocido por impulsar a los jóvenes de Fuerzas Básicas, además de imprimirle una dinámica diferente al equipo rojiblanco, pese a no tener su plantel completo en este inicio de campeonato.

De acuerdo con varios expertos consultados por EL INFORMADOR como el ex formador y entrenador Chivas, Efraín Flores, además de los ex futbolistas Sergio Lugo y Ricardo “Snoopy” Pérez, señalaron que el calificar el proyecto de García Junyent tras dos partidos es complicado, aunque destacan la forma en la que ha tenido que parar a su equipo, pero también sin dejar de señalar que hay algunos detalles por mejorar.

Flores Mercado destacó que García le ha dado una dinámica diferente al Guadalajara, por lo que, aunque reconoce falta mucho en el torneo, en primera instancia aprueba lo realizado por el español, puntualizando la intensidad y velocidad que tiene el equipo con los canteranos que han debutado.

“Todavía falta mucho tiempo por conocerlo, pero de primera instancia me ha parecido que ha hecho cosas importantes. Sobre todo, me gustó mucho la dinámica, la intensidad, la velocidad con la que se jugó, también me gustó mucho el primer tiempo ante Necaxa, pero creo que en estos dos partidos deja entrever que le gusta el trabajo con los jóvenes, que le gusta la dinámica, le gusta mucho para jugar adelante, me deja contento de ver lo que está haciendo hasta ahora”.

Por su parte, Lugo afirmó que de momento es complicado calificar el trabajo del nuevo entrenador de Chivas; sin embargo, detalló que tiene múltiples aspectos por corregir en zona defensiva, con la finalidad de que el Rebaño Sagrado esté en la pelea por el título.

“Es muy difícil calificar el trabajo de un técnico con dos jornadas. Cuando está conociendo al equipo y cuando realmente, no sé si sea por necesidad, tenga que estar metiendo a los jovencitos. Creo que Chivas tiene que mejorar muchísimo y ya con estos dos partidos seguramente el técnico tiene más posibilidades de corregir todo lo que le falta, sobre todo si se tiene la aspiración de llegar a algo importante”.

Al final, el “Snoppy” Pérez puntualizó que le gustaría ver al equipo completo del Guadalajara, luego de que considera tiene un mediocampo de gran valor, pero cuenta con múltiples ausencias, por lo que espera ver una mejor versión cuando todos los futbolistas del primer equipo estén integrados.

“Ahorita es muy pronto calificarlo por un triunfo o una derrota. Todavía no vemos a una media que se me hace interesante con Romo, con Erick Gutiérrez, con Roberto Alvarado, con Fernando Beltrán o el ‘Oso’ Fernando González. Necesito ver a ese Guadalajara que trajo refuerzos y sin el Chiquete. Pero sí, creo que quedan muchas dudas todavía con este equipo que nos ha mostrado en los dos partidos que ha jugado”, concluyó el ex jugador rojiblanco.

El siguiente reto de García Junyent y el Rebaño será recibir este próximo sábado a los Tigres de Pauno, que marchan invictos en este arranque de campeonato.

El debut de jóvenes, el camino correcto

Con la llegada de Óscar García como entrenador de Chivas, el estratega español ha debutado un total de cuatro juveniles en el primer equipo en tan solo dos partidos, situación que es reconocida y valorada por expertos como Efraín Flores y Ricardo Pérez, quienes aseguran con esto le están regresando la esencia al Guadalajara.

Flores, conocido como formador de futbolistas jóvenes, se dijo encantado e ilusionado por lo realizado por García Junyent, ya que consideró tiene un alto valor el darle la oportunidad a los jugadores de Fuerzas Básicas.

“Me encanta, estoy emocionado, ilusionado, porque esa es la esencia de Chivas y creo que la había perdido desde hace tiempo. Entonces, tengo que valorar lo que hace el señor García, es señal de que le gusta darle oportunidad a los jóvenes. La verdad me emociona ver que los directivos ya estén pensando así darle una vuelta a la página y regresar al trabajo de jóvenes y traer menos refuerzos”, señaló.

Por su parte, Pérez enfatizó que el debutar juveniles es el camino correcto para el Rebaño, ya que se les tiene que dar la oportunidad; sin embargo, puntualizó en que tienen que ser arropados y acompañados por elementos de experiencia, que sepan sobrellevar la presión de lo que representa jugar en Chivas.

“Ese es el camino correcto, que les des oportunidad, tienes que meterlos, se tiene que hablar con los líderes, con Erick Gutiérrez, hablar con Roberto Alvarado, hablar con ‘Chicharito’, para poderlos ubicar, poderlos llevar y que salgan adelante. Aquí la gran responsabilidad es de la gente de experiencia y pues parece que quieren que los jóvenes sean los que saquen al equipo adelante y no va a ser así. Esa no es la mecánica ni es la forma, porque nunca van a salir adelante”, concluyó el “Snoopy”.

CT