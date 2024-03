La responsabilidad de eliminar al América en la Copa de Campeones de la CONCACAF no puede recaer solamente sobre Javier Hernández.

Ahora que Chivas y las Águilas disputan el pase a los Cuartos de Final del máximo torneo de la confederación a nivel de clubes, el histórico Eduardo "Yayo" de la Torre, ex delantero y campeón con el Rebaño, habló sobre la importancia de "Chicharito" en esta eliminatoria.

"Ya ha ido creciendo en cuanto a los minutos, al principio jugó un par y luego ya tuvo 15 y yo tengo una particular visión de Javier Hernández y su nueva etapa en Chivas, porque creo que siempre puede ser su momento, siempre puede aportar cosas, pero como él todos. No esperemos que con su presencia todo va a mejorar, yo no lo espero así".

"Es cierto que tiene un pasado deslumbrante que lo avala, tiene un pasado que ilusiona, pero hay que ver el presente y cómo está realmente, cómo se muestra. Ya vimos que el alta médica ya pasó, ya tuvo sus minutos y estuvo en la cancha, ahora habrá que ver su ritmo y ahí estará lo bueno", comentó.

Hernández llegó al partido de este miércoles ante América con el antecedente de haber jugado alrededor de 15 minutos en el duelo pasado contra Cruz Azul, lapso en el que el delantero pudo hacer un gol que a la postre fue anulado por fuera de lugar.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp

SV