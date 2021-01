Chivas: César Huerta advierte que llega para ser titular

Lo realizado en Morelia y Mazatlán le dejó muchas enseñanzas a César Huerta, quien a su regreso al equipo que lo vio nacer, advierte que llegó más maduro, con más experiencia y con determinación de ponérsela difícil al técnico Víctor Manuel Vucetich para la elección de quién debe jugar como estelar, porque puede más de lo que ha mostrado hasta el momento.

"Creo que mejorar el torneo pasado, mejorarlo en cuanto a actuaciones, números, porque en todos los sentidos no estuve ni a un 50 por ciento de mi nivel. Mejorar el torneo anterior que tuve, explotar más mis cualidades".

Estar probando suerte fuera del equipo que lo vio nacer, le hizo reflexionar a Huerta sobre muchos aspectos, así que llega con determinación a dar el estirón para convertirse en un jugador importante en el redil.

"Creo que muchas cosas positivas, futbolística y personalmente. Soy disciplinado, constante y el día a día me llevó a un buen nivel. Lo que siempre dice, la efectividad, pases o goles, en eso tengo que trabajar para ser efectivo de lo que he mostrado. Valoras (fuera de Chivas), aprendes muchas cosas de detalles que se ven fuera de Chivas. Me ayudó madurar en lo profesional, lego en una mejor versión".

Víctor Manuel Vucetich, técnico del Guadalajara, tendrá una determinación difícil para la elección de su once estelar, porque todos en el equipo están dispuestos a pelear lealmente por un lugar y eso es bueno, benéfico para al equipo en lo colectivo.

"Vengo a pelear un puesto titular, para que el técnico tenga a los dos para meter, porque estando los dos, el equipo estará mejor. Sin duda alguna, por algo somos seleccionados, tenemos que demostrarlo en el rectángulo verde".

Extrañó muchos aspectos de Chivas el tiempo que estuvo afuera, por ello tras haber adquirido madurez, experiencia, está listo para consolidarse en el equipo rojiblanco.

"La afición, por ahí los detalles de los tratos que recibes. Me traten en Morelia y Mazatlán muy bien, pero aquí eres un jugador diferente porque te apoyan con estudios, casa club y eso lo valoras como Chivas. La verdad que ya aquí en Chivas es una exigencia mayor, es una responsabilidad que debes cargar con ella, calidad tengo para afrontarla".

OF