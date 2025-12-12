Chivas oficializó este viernes la llegada de Brian Gutiérrez como nuevo refuerzo rumbo al Clausura 2026, incorporación que se posiciona entre los movimientos más llamativos del actual mercado de pases en el futbol mexicano.

A través de sus redes sociales, el conjunto Rojiblanco hizo oficial el traspaso del futbolista destacando con una imagen en la que se muestra al jugador con la camiseta de Chivas cuando era niño.

Un día lo sueñas y al otro lo logras ���� pic.twitter.com/mKtGiyDfeg — CHIVAS (@Chivas) December 13, 2025

El mediocampista se suma al Rebaño Sagrado tras cerrarse su transferencia definitiva desde el Chicago Fire de la MLS. A lo largo de su carrera, Gutiérrez acumuló 164 partidos disputados, en los que marcó 21 goles y brindó 25 asistencias.

De igual manera el club reveló algunas de las principales características del futbolista. “Brian es un mediocampista que ha cumplido con distintos roles, desde ser un futbolista entre líneas, hasta ser un elemento que dirige posesiones como pivote o doble pivote. Técnicamente es muy bueno, tanto para encontrar compañeros entre líneas o lejanos mediante el pase, e incluso para romper la presión con sus conducciones”, se lee en el comunicado.

La contratación de Gutiérrez forma parte de la apuesta por futbolistas jóvenes con margen de crecimiento y roce internacional, capaces de integrarse con rapidez y ofrecer soluciones inmediatas. El jugador firmó vínculo por cuatro temporadas, reflejo de la confianza de la directiva en su evolución y rendimiento futuro.

Bajo la conducción deportiva de Javier Mier y Alejandro Manzo, el Guadalajara continúa dando forma a un plantel balanceado, con la intención de competir de manera constante y volver a ser protagonista en la Liga MX.