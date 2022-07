Por todos es sabido que las Chivas están necesitadas de un delantero centro, luego de que se confirmara la lesión de José Juan Macías, quien estará fuera de las canchas hasta por 9 meses. Por ello, en el Rebaño se han dado a la tarea de buscar un goleador que pueda reforzar al equipo de cara al Apertura 2022 y son varios los nombres que han sonado.

Uno de los nombres que más fuerza han tomado en las últimas horas es el de Brandon Vázquez, delantero mexicoamericano que milita en el FC Cincinnati y que hoy ha emitido unas declaraciones que suenan a coqueteo con Chivas en toda regla.

"Yo crecí con toda mi familia siendo de Chivas, ahí en Guadalajara y sí he escuchado (rumores del interés de Chivas), mi familia que vive en Guadalajara ha escuchado cosas en las noticias y emocionados me mandan mensajes, pero yo acá no he escuchado nada concreto y estoy enfocado con Cincinnati. Es un equipo muy grande y con mucha historia y puede ser emocionante", explicó el delantero de 23 años.

TWITTER/@fccincinnati

Asimismo, Brandon Vázquez reconoció que Chivas tiene un lazo especial con su familia y que lo pondría contento si lo llama el Guadalajara.

"Es un equipo cercano al corazón de mi familia, entonces si llega a pasar pues estuviera contento y sí, yo creo que es algo emocionante como te dije antes, no lo he pensado así totalmente y ya listo para irme, sigo preparado y estamos a mediados del torneo acá, entonces es difícil contestarte algo bien todavía", agregó.

Esta temporada, Brandon Vázquez suma 8 goles y 4 asistencias en 17 partidos disputados y podría ser la solución que buscan las Chivas para suplir la baja de "JJ" Macías.

JL