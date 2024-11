Después de dejar escapar la oportunidad de acortar distancias con Pumas en la búsqueda de la clasificación directa a liguilla, el director técnico de Chivas, Arturo Ortega aseguró que únicamente piensan en el pase directo a la liguilla, pese a que no depende de ellos, por lo que ahora todos los encuentros restantes serán como una final.

Además, señaló que la cancha del Estadio Akron se encuentra en mal estado, pero enfatizó en que no es una excusa por no haber conseguido el resultado esta noche.

“Pensamos en meternos directo, no depende de nosotros, pero vamos pro los dos partidos. Es una final contra Chivas los equipos que nos enfrentan. Debemos ir partido a partido para ganarlos.

Evidentemente queremos proponer en cancha, ser evidentes. No quiero poner excusas. Tuvimos opciones claras, no fue la cancha, no tuvimos la capacidad de finalizar como se debe, la cancha no está en las mejores condiciones. No debemos pensar que este bien para jugar bien”,

De igual manera, reveló que se fueron con una "espinita clavada" luego el que no convirtieron las oportunidades que generaron, por lo que la falta de contundencia fue la clave para llevarse el empate con sabor a derrota.

“Nosotros preparamos el juego para ganar, tuvimos las oportunidades, pero no fuimos contundentes. Seguir trabajando para sumar de a tres, no vemos otra cosa, solo ganar, disputar cada partido como una final. No se dio el resultado, pero me quedo con esa espinita que tuvimos las oportunidades, pero no fuimos contundentes”, agregó.

Al final, dio a conocer que tanto Javier Hernández como Armando González aún no están en condiciones para jugar, por lo que ante la lesión de Ricardo Marín se valorará si existe la posibilidad de que Teun Wilke tenga actividad lo que resta del campeonato.

“Se ha adelantado por las ausencias de lesión, están apretando “Chicharito” y Armando para jugar. Ellos quieren jugar, ya lo piden. Ya entrenan con el equipo, pero no están a punto. Es la competencia que se genera y eso viene bien para cerrar de gran forma el torneo”, concluyó.

SV