Justin Rose hizo más que igualar su mejor marcador en el Masters.

Con una ronda que fue casi nueve golpes mejor que el promedio del campo, el golfista de 44 años logró robar protagonismo respecto del dominio ejercido por Scottie Scheffler y la interminable búsqueda de Rory McIlroy por completar el Grand Slam en su carrera.

La sensación de que sólo dos jugadores estaban en el centro de atención en Augusta National cambió tras el desempeño de Rose.

El británico sintió que su tarjeta de 65 golpes, siete bajo par, tenía el potencial de ser algo especial. Abrió con tres birdies consecutivos . Encadenó tres más cerca de la mitad del recorrido y terminó con una ventaja de tres golpes sobre Scheffler, Ludvig Aberg y Corey Conners.

“Cuando he estado jugando bien, siento que he estado compitiendo a un alto nivel”, dijo Rose. “Mi consistencia tal vez no ha sido tan alta este año. Pero mi buen juego ha vuelto. Así que estoy emocionado por eso”.

McIlroy, tan desesperado por ganar este Major y completar el Grand Slam de su carrera , estuvo allí con Scheffler hasta el final. El norirlandés cometió un par de dobles bogeys al caer la tarde, con descuidos, y tuvo que conformarse con un 72 y ubicarse en el sitio 27 de la clasificación.