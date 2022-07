Mucho se ha rumorado en torno a la figura de Gael Sandoval y Alexis Vega, pues surgieron algunas versiones en las que se aseguraba que el exdelantero de Toluca habría influido en la decisión final de Chivas de no contar con Sandoval de cara al Apertura 2022.

El último en dar su versión acerca del tema ha sido el propio Gael Sandoval, quien se encargó de despejar las dudas de una vez por todas, asegurando que mantiene una buena amistad con Alexis y que de ninguna manera pudo ser él quien lo cepilló del Rebaño.

"Tranquilo nalgón (Vega), ya sabes cómo los medios inventan. Papi, vamos aclarando las cosas: mi hermanito Vega no, obviamente no tuvo nada que ver en esto de las decisiones. Vega no tuvo nada que ver con esto, los chismes están a la orden del día, así que descuiden, Vega y yo tenemos una amistad chingona y ya", reveló Gael en una transmisión en sus redes sociales.

Asimismo, Gael Sandoval tomó con humor las palabras de Alexis Vega donde este le decía que en redes sociales le estaban "dando cuello" por supuestamente haberlo cepillado del equipo.

“Cuello no tenías, papi, no te pueden dar cuello porque no tenías. La gente te quiere, tú sabes que la gente te quiere y que no tuviste nada que ver con esto, se lo aclaro a la gente que lo está viendo. Aquí las decisiones son de la gente que tiene que tomar de decisiones", sentenció.

