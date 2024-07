Alexis Vega defraudó durante su estancia en Chivas a pesar de ser un talentoso atacante, no logró alcanzar su máximo rendimiento y se destacó más por sus controversias fuera del campo.

En declaraciones recientes como jugador del Toluca, admitió que su inmadurez y las distracciones de la ciudad fueron los factores principales que impidieron un desempeño destacado con el equipo rojiblanco.

"Guadalajara es una ciudad con muchas tentaciones, yo llegué muy joven y quizá por ahí te gana el desmadre, por así decirlo. Y para estar en un club como Chivas hay que estar a la altura", comentó en ESPN.

Vega, quien con su desempeño en el reciente Clausura 2024 pudo volver a la Selección Mexicana, aprovechó la oportunidad y agradeció el vestir la camiseta de Chivas.

"Tiene que ver la presión, es un equipo muy grande. También tuve una buena racha, después al final no fui como quería, pero agradezco de que me dieron la oportunidad. No sé qué pasa después de que salimos y tenemos la oportunidad de que nos vaya bien, pero es algo muy espectacular jugar en Chivas y lo agradezco siempre".

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

SV