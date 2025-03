Chivas Femenil golea al Puebla y se coloca en puestos de liguilla

Chivas Femenil goleó 3 a 0 a Puebla en la cancha del Estadio Akron. El equipo dirigido por Antonio Contreras fue contundente en la segunda mitad del partido y con una sobresaliente actuación de Alicia Cervantes, quien marcó un gol y dio una asistencia, hilaron su tercera victoria consecutiva.

En un primer tiempo con pocas emociones, la portera de Puebla, Gabriela Machuca, se estableció como la figura de su equipo. La arquera apareció en al menos dos ocasiones ante Viridiana Salazar y Alicia Cervantes para mantener su marco sin anotaciones.

En la segunda mitad, Chivas no perdonó y soltó todo el arsenal para llevarse la victoria ante su gente. El primer gol de la tarde llegó a través del punto penal, después de que Sofía Martínez tocó con la mano el balón dentro del área; "Licha" Cervantes no perdonó desde los once pasos y colocó el 1 a 0.

Posterior al primer tanto apareció la dupla goleadora del equipo rojiblanco. Cervantes asistió a Caro Jaramillo, quien no perdonó y dentro del área fusiló a Machuca para colocar el 2 a 0.

Ya con el marcador a favor y tras haber liberado la presión, llegó el momento para Viridiana Salazar, quien recibió una falta dentro del área y fue ella misma quien ejecutó desde los once pasos para cerrar la victoria con goleada al colocar el 3 a 0.

Con este resultado, el Guadalajara consiguió su quinto partido consecutivo sin derrota, además de llegar a 29 unidades en el torneo, por lo que se colocaron en el quinto sitio de la tabla general.

SV