Hay tiro entre Alexis Vega y Emanuel Villa, pues ante las acusaciones del ex jugador de Cruz Azul, el todavía elemento de Chivas salió a defenderse en redes sociales.

"Tito" replicó las versiones acerca de que Alexis no ha firmado con "La Máquina" debido a que la directiva cementera le solicitó aceptar algunas cláusulas sobre indisciplinas y rendimiento, hecho que molestó al 10 de las Chivas.

"'Tito' no tienes ni la mínima idea de lo que estás hablando, es totalmente falsa esa información, por respeto a todos deberías de informarte mejor. Y te respondo porque me extraña que siendo ex jugador hagas más grande la desinformación de los medios. Abrazo", publicó Alexis en su cuenta oficial de Twitter.

A finales del año pasado Chivas y Cruz Azul estaban cerca de firmar un acuerdo por el traspaso del jugador, pero ahora su salida del Rebaño se ha complicado debido a que Vega no está del todo contento con las condiciones que le ofrece el cuadro cementero.

Entre otras cuestiones, Vega no estaría conforme con el hecho de que su salida a Cruz Azul comprendería un ajuste salarial que lo llevaría a ganar menos de lo que percibe actualmente en el Guadalajara.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB