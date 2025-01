El delantero mexicano Alan Pulido ha sido oficialmente registrado en la Liga MX, lo que abre la posibilidad de verlo en acción el próximo sábado en el enfrentamiento correspondiente de la jornada 3 del Clausura 2025 entre el Guadalajara y los Tigres a disputarse en el estadio AKRON.

Ante la falta de opciones en el ataque rojiblanco, el cuerpo técnico de las Chivas podría adelantar el regreso de Pulido a las canchas. Porque si bien el tamaulipeco llegó en excelentes condiciones físicas al club tapatío, la falta de actividad en el terreno de juego fue una condicionante para poder utilizar a Alan lo más pronto posible, recordando que el último partido que sostuvo fue el 20 de octubre con el Sporting Kansas City en la MLS.

Después de que se anunciara la contratación de Pulido a las Chivas el pasado martes 7 de enero, el futbolista no había sido registrado en Liga MX, precisamente porque no estaba en planes de que jugara de inmediato. No obstante, este jueves, con el papeleo listo, el ariete ya fue registrado en la competencia y podría ir a la banca contra los felinos.

La inclusión de Pulido en la plantilla no solo fortalece el ataque de su equipo, sino que también podría elevar la moral de los jugadores y el cuerpo técnico. Sobre todo, ante los recursos limitados que Óscar García tiene en la delantera, pues como centros delanteros disponibles están Ricardo Marín, Teun Wilke y Javier Hernández.

SV