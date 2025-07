El ex director técnico de Chivas, Efraín Flores aseguró que le agrada la propuesta que tiene el equipo Rojiblanco con Gabriel Milito como entrenador.

En entrevista para EL INFORMADOR, Flores señaló que la propuesta ofensiva del Guadalajara es muy importante, sin embargo, ve que la falta de coordinación es lo que no le permitió que Chivas lograra llevarse los primeros tres puntos en su debut.

“Creo que es lo que estuve viendo en los partidos, también de pretemporada y en la parte ofensiva me gusta, hay buena coordinación, hay fortaleza y fuerzas en la parte de arriba, pero me parece que queda un desequilibrio entre la transición ataque defensa está faltando y me parece que todavía falta más coordinación en la parte defensiva”, señaló.

Asimismo, consideró que conforme transcurran las fechas, Milito y sus jugadores se fortalecerán y equilibrarán, por lo que podrán aspirar a lo que la afición quiere y demanda.

“Creo que los equipos empiezan a fortalecer y a equilibrar y sobre todo entrar en ritmo de competencia importante a partir de la jornada tres o cuatro, entonces, si bien el resultado no fue el adecuado para lo ideal para Chivas, yo creo que todavía su desempeño fue bueno y yo creo que pueda ir mejorando jornada de tal manera que le permitan aspirar a lo que su afición su historia, lo demanda”, finalizó.

