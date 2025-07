Efraín Flores: "Por club hay mínimo dos o tres jugadores jóvenes que están listos para debutar"

El inicio del Torneo Apertura 2025 se ha caracterizado por contar con una gran cantidad de debuts de jóvenes, ante esto el experimentado formador Efraín Flores aseguró que los clubes y entrenadores tienen en sus filas al menos dos o tres jugadores que están listos para debutar.

En entrevista para EL INFORMADOR, el ex director de fuerzas básicas de Chivas, enfatizó en que los clubes, directivos y entrenadores tienen que tener mayor credibilidad en el futbolista joven mexicano, tal y como sucedió con elementos como Mateo Chávez y Hugo Camberos.

“Creo que lamentablemente se encuentran en clubes donde la poca credibilidad al jugador mexicano joven, los hace que no los debuten, pero estoy convencido que en cada club hay mínimo dos o tres jugadores entre los 19 años que estarían listos para debutar, pero hace falta que tanto el entrenador como el director de fútbol de fuerzas básicas y los dueños, casi los obligaran a que tuvieran que estar debutando jóvenes y no solo debutándolos, sino consolidándolos, como fue el caso de Camberos del año pasado, el caso de Mateo Chávez también miren dónde está por haberlo no solamente debutado, sino también consolidado”, señaló.

Te puede interesar: Pato O'Ward conquista la Indy Toronto

Asimismo, el entrenador mexicano se dijo fanático de los futbolistas jóvenes mexicanos, por lo que espera que los entrenadores sigan brindando oportunidad a los juveniles de básicas, tal y como lo hizo Juan Carlos Osorio con Gilberto Mora y recientemente Gabriel Milito con Santiago Sandoval.

“A mí me encanta, yo soy un fanático, no aficionado, un fanático creyente de la juventud mexicana, y ojalá, así como Milito lo hizo con Sandoval, ojalá como el colombiano Juan Carlos Osorio se atrevió a poner Gilberto Mora muy jóvenes. Ojalá todos los entrenadores del fútbol mexicano de la Liga MX, realmente se propusieran a estar debutando chicos, yo creo que hay muchísimos jugadores que tienen un gran nivel deportivo entre los 17 y los 19 años.

“En este caso Sandoval, ojalá también no solamente lo debuten, si no lo consoliden, como es el caso ya de Gilberto Mora, miren en un torneo lo debutaron, lo consolidaron y ya fue la Selección Mexicana de fútbol, queda campeón la Copa de Oro, y pareciera que tuviera 23 años jugando en el fútbol mexicano”, concluyó.

Lee también: Agrada a Efraín Flores la propuesta de Chivas bajo las órdenes de Milito

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB