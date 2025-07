Gabriel Milito, no reprocha decisión arbitral

El debut de Chivas en el Apertura 2025 se vio arruinado por una jugada puntual. A pesar de que los rojiblancos fueron quienes estuvieron buscando incesantemente el gol, un penal terminó por concederle la victoria a León en la jornada 2 del torneo.

Para algunos, la decisión que tomó el árbitro central, Adonai Escobedo, de marcar como penal la falta de Erick Gutiérrez sobre Ettson Ayón fue sumamente rigorista, sin embargo, el entrenador rojiblanco Gabriel Milito decidió no hablar sobre la polémica arbitral y se enfocó en destacar el rendimiento de su equipo porque, a su consideración, la derrota fue un castigo grande para lo que mostraron sus dirigidos sobre la cancha.

“El tema del arbitraje, estoy llegando al futbol mexicano, no suelo hablar y no quiero hacerlo ahora. Me centro más en hablar del juego, de lo que ocurrió en el partido, por lo tanto, no tengo nada que decir del árbitro”.

“El rendimiento del equipo, individual y colectivamente, lo vi muy bien. Nos llevamos un castigo demasiado grande desde el resultado de acuerdo con lo que fue el juego. No hay nada que reprochar, solamente felicitarlos a pesar de haber perdido, el comportamiento del equipo, la mentalidad con la que compitieron, la intención de atacar permanentemente”, expresó el estratega.

Se dijo satisfecho por el funcionamiento de su equipo, porque los jugadores en todo momento tuvieron la iniciativa de ir al frente, aunque el resultado terminó por reflejar lo contrario.

“Hemos generado muchas situaciones de gol y se nos escapó un partido en una jugada muy puntual, pero el equipo desde los primeros 10 segundos ya teníamos una situación muy clara de gol del “Guti”. Hay maneras de ganar y maneras de perder y cuando toca perder, dejando esta imagen, hay que agarrar las cosas positivas. Jugamos para ganar, pero siento que hicimos mérito no solo para empatar, sino para ganar y esto es futbol, sabemos que es así”, agregó el argentino.

Respecto a la ausencia de Javier “Chicharito” Hernández, declaró: “en la entrada en calor se le apretó un poco el gemelo y por eso no pudo continuar. Obviamente, como se estaba dando el partido y ante la necesidad del empate, para nosotros era un jugador importante que está saliendo de la lesión y seguramente hubiese ingresado. Pero, por cuestiones extra futbolísticas, en esta oportunidad no lo podemos incluir”.

YC