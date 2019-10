"Chicharito" no sabe si está castigado por Martino

Javier Hernández asegura que no está castigado por la Federación Mexicana de Futbol, por el "brunch" que tuvo con algunos compañeros en Nueva York, durante un tiempo libre en la concentración de la Selección Mexicana.

"Pues no me han vuelto a convocar, pero tampoco me han dicho nada, eso es muy claro", dijo en declaraciones a Fox Sports.

Hernández, junto a Miguel Layún, Marco Fabián, Héctor Moreno y Guillermo Ochoa, fueron captados en Nueva York en un "café" para después de ser acusados en redes sociales de pagar el viaje a modelos para que se hospedaran con ellos en el hotel del equipo mexicano en San Antonio, Texas.

"El señor (Gerardo) Martino (técnico nacional) ha sido muy claro sobre ese tema, si hubiese existido una cosa así, ya me lo hubieran hecho saber", señaló.

Martino dijo después de estos incidentes, que si descubre que hubo indisciplina de parte de sus jugadores, todo se tratará de forma interna, lo que es verdad y así lo reconoció "Chicharito", es que no ha sido convocado...

LS