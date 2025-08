'Chicharito' iguala su mayor periodo sin actividad con Chivas

Javier Hernández sigue sin tener actividad con Chivas después de la lesión que sufrió en la pretemporada de la actual campaña. El delantero del Guadalajara igualó el mayor periodo de inactividad que registra desde su regreso a las filas del club.

“Chicharito” registró su mayor periodo sin actividad en el terreno de juego durante el Torneo Apertura 2024, después de perderse un total de nueve partidos debido a una lesión, permaneciendo fuera por un mes y 15 días.

El pasado 21 de junio, durante el certamen de la Copa Morelos, recibió un duro golpe en el rostro, mismo por el que tuvo que abandonar el terreno de juego y estuvo fuera durante la pretemporada. Dicha lesión lo alejó de los cinco partidos restantes previos al inicio del campeonato.

Desde aquella lesión, el goleador histórico de la Selección Mexicana únicamente regresó para el compromiso de la fecha 1 ante León, pero no tuvo actividad, debido a que sufrió nuevamente otra lesión, ahora en el sóleo izquierdo. Por este motivo, no fue considerado por segundo año consecutivo para la Leagues Cup.

Desde su regreso a Chivas, “Chicharito” no ha participado en un solo partido de la Leagues Cup, ya que en la edición 2023 no fue considerado por lesión y, en la presente edición, no fue ni convocado al certamen, debido a que nuevamente no estaba físicamente en condiciones para jugar.

Actualmente, Javier Hernández suma un total de nueve partidos sin actividad en el presente semestre, igualando la cifra de partidos en los que no estuvo presente cuando registró su mayor periodo de inactividad con el Guadalajara, convirtiéndose esta en su segunda etapa en la que permanece más de un mes sin ver minutos con Chivas.

Primer periodo más largo sin actividad

22 de septiembre del 2024

1 mes y 15 días fuera de actividad

1 lesión (lesión muscular del bíceps femoral izquierdo)

9 partidos sin actividad

8 Liga MX

1 partido amistoso

Segundo periodo más largo sin actividad

21 de Julio del 2025

1 mes y 15 días fuera de actividad

2 lesiones (Patada en el rostro, sóleo izquierdo)

9 partidos sin actividad

5 de pretemporada

2 de Liga MX

2 de Leagues Cup

