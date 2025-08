Liga MX ya tiene fecha para reanudarse tras pausa en la Leagues Cup 2025

El nuevo calendario del futbol mexicano provocó que el Torneo Apertura 2025 se detuviera en la Jornada 3, con el fin de permitir que todos los clubes se enfocaran en su participación en la Leagues Cup y facilitar la logística del torneo binacional. Sin embargo, a diferencia del año pasado, este 2025 no se suspendió durante todo el mes.

El parón comenzó el 29 de julio, mientras que la fase de grupos de la Leagues Cup concluyó el 7 de agosto. A partir de entonces, los equipos eliminados retomaron su preparación para el regreso del torneo local.

¿Cuándo se reanuda la Liga MX tras la pausa por la Leagues Cup 2025?

La emoción del futbol mexicano volverá este viernes 8 de agosto con el arranque de la Jornada 4 del Apertura 2025, tras la participación de todos los clubes de la Liga MX en el torneo internacional.

El duelo entre Puebla y Tigres, que se disputará en el Estadio Cuauhtémoc, marcará el regreso oficial de la Liga MX. La fecha también incluye enfrentamientos como América vs Querétaro, Mazatlán vs Tijuana, Atlas vs Pachuca, Pumas vs Necaxa, Santos vs Chivas, León vs Monterrey, Bravos de Juárez vs Toluca y San Luis vs Cruz Azul.

A comparación de años anteriores, el calendario está diseñado para que solo la gran final de la Leagues Cup 2025 caiga en fin de semana (31 de agosto).

Pese a las modificaciones en el calendario de la Leagues Cup 2025, el formato continúa siendo motivo de discusión entre aficionados y analistas, especialmente por la rápida eliminación de varios equipos en solo tres fechas y el rendimiento inconsistente de los clubes mexicanos frente a los de la MLS.

