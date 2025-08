Santos da la campanada y derrota a Chivas femenil

Las Chivas femenil se vieron sorprendidas en su visita a Torreón. Evidentemente debilitado por las ausencias de Carolina Jaramillo y Alicia Cervantes, el cuadro de Antonio Contreras sufrió un inesperado descalabro ante Santos Laguna, mismo que no necesitó de un gran esfuerzo para llevarse la victoria por 2-1 en el estadio TSM Corona.

El Rebaño no supo cómo cubrir los espacios que dejaron sus dos máximas referentes. Carolina no pudo estar en este encuentro tras ser expulsada contra Bravas y “Licha” se ausentó por una lesión. Por lo que, el conjunto rojiblanco perdió la brújula al no contar con las jugadoras que siempre resuelven dentro del campo.

Al verse obligado a modificar su once titular, Contreras mandó a la juvenil Amalia López, quien tuvo una jornada complicada ante los pocos centros que le llegaron. Como casi no suele suceder, Chivas tuvo escasas oportunidades de gol y construir jugadas de peligro representó todo un desafío al no tener a su creativa sobre la cancha.

Por su parte, las laguneras tampoco fueron una escuadra dominadora, pero sí supieron aprovechar los errores de su rival para imponerse. Santos abrió el marcador, luego de una pérdida de balón en medio campo y una mala salida de Celeste Espino, dejando la portería a merced de Lía Romero, quien mandó el esférico al fondo de las redes al 37’.

Al Guadalajara se le puso de frente la oportunidad de igualar las circunstancias, luego de que una defensa local contactara el balón con la mano en área chica. Desde los once pasos, Kinberly Guzmán puso el descuento al 56’.

Sin embargo, las rojiblancas le regresarían el favor. Gabriela Valenzuela cometió falta en propia área, concediéndole pena máxima a las locales. La africana Sandra Nabweteme no se tentó el corazón y al 93’, selló el triunfo para Santos.

Tras este bochornoso resultado, a Chivas le tocará reponerse rápidamente, ya que el próximo viernes 8 de agosto a las 17:00 horas recibirán a Cruz Azul en el estadio Akron para disputar la jornada 5.

SV