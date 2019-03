''Chicharito'' es el tercer mejor mexicano de la historia: Marco Fabián

En entrevista para beIN Sports, el mediocampista Marco Fabián declaró que si México debiera hacer un podio con los mejores futbolistas de su historia, este estaría compartido por Hugo Sánchez, Rafael Márquez y Javier Hernández.

A la pregunta de si ''Chicharito'' es el tercer mejor mexicano de la historia respondió: "Sí totalmente. Es una persona que más allá de la amistad, de todas las cosas que hemos vivido juntos, se lo ha ganado y se lo merece. Los que lo conocemos, sabemos que es una recompensa por lo que le costó estar ahí, creo que se merece eso y mucho más".

Según Fabián, el grado de leyenda mexicana del futbol Hernández Balcázar lo tiene más que ganado, pues es el máximo goleador de la Selección y aún tiene tiempo para seguir haciendo historia.

"Es una leyenda que todavía podemos tener el orgullo de poderlo ver ahí en las canchas y de disfrutar, porque después quedará en una leyenda que ya es. Que siga cosechando triunfos y rompiendo récords, a veces mucha gente no llegar a ver y valorar todo lo que ha hecho a nivel mundial y en dónde ha puesto a México, no queda más que seguir elogiándolo y deseándole el mejor de los éxitos", refirió el ex jugador de Chivas.

Fabián dijo que cree que en el país no se le da el valor tiene a ''Chicharito''. Indicó que él cree que existe una especie de ''negación'' hacia su legado, pues en Europa ha defendido las playeras de equipos importantes como el Manchester United y el Real Madrid.

