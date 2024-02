"Chicharito": Martinoli habla sobre el regreso de Hernández

Aunque Chivas derrotó con autoridad a Pumas la noche de este sábado en el Estadio AKRON, el suceso que se robó los reflectores fue el regreso de Javier Hernández a las canchas.

El “Chicharito” volvió a la competencia después de casi ocho meses de inactividad por lesión, y además lo hizo para concretar su regreso a Chivas luego de 14 años en el extranjero.

Con todos estos ingredientes de por medio, el reconocido narrador Christian Martinoli habló sobre el regreso de Hernández al club que lo vio nacer y formarse como futbolista profesional.

“Me imagino que para la gente que le va al Guadalajara debe de ser un momento muy emocionante, es un jugador que termina siendo histórico en el futbol de México por lo que consiguió en la Selección con su récord individual y por la trayectoria que tiene en el futbol de Europa. En términos generales es uno de los mejores futbolistas del futbol nacional en cuanto a currículum, y que él haya regresado a Chivas, a donde surgió como profesional, debe de ser un momento muy emotivo para los aficionados”.

Acerca del nivel que pueda presentar Hernández, Matinoli aún espera que Javier pueda mostrar su estado físico sobre el terreno de juego; sin embargo, el narrador es consciente de que hay cualidades que el ex delantero del Real Madrid y Manchester United seguirá ostentando pese a su edad.

“Todo depende de cómo esté él físicamente, cómo se recupere de su lesión, me imagino que si ya sale a la banca es porque puede jugar 20 o 30 minutos si así lo considera el entrenador, pero entiendo también que una de las virtudes que él tiene como futbolista son sus movimientos en los últimos 20 metros de la cancha y eso difícilmente se te va a quitar, el instinto goleador que él maneja es difícil que se quite. La situación es saber qué tanta potencia trae físicamente para seguir siendo explosivo más allá de la inteligencia para moverse que siempre lo caracterizó”.

Al respecto de las Chivas de Fernando Gago, el narrador destacó la disciplina del técnico argentino tanto en su país como en México, pero hizo una advertencia acerca de lo que el ex jugador del Real Madrid y Boca Juniors debe tomar en cuenta en la Liga MX.

“A Gago en su experiencia con Aldosivi y con Racing Club empezó muy bien. No sé si físicamente exprime a los jugadores, le gusta trabajar a marchas forzadas, es un técnico estudioso en eso, es estricto en cuanto al peso, es muy disciplinado. En Racing su última etapa no fue la mejor, que por lo regular cuando sales de un club no lo haces de la mejor manera a menos que seas un súper ganador. Él estuvo a un penal de ser campeón en Argentina con Racing, que no es poca cosa, y con Chivas parece que va poco a poco entendiendo la idea del desempeño colectivo en velocidad, de la presión alta, de buscar espacios por los costados. Eso le gustaba en Argentina y en México lo va comprendiendo”.

“También él debe de entender que en el futbol de México hay dos etapas, una es la clasificatoria y la otra es la que vale, entonces tendrá que encontrar el performance máximo de su equipo ahí por la fecha 14, porque si lo encuentra antes penosamente hay muchos ejemplos en donde la historia no termina bien”, finalizó.

De Momento las Chivas ya han afrontado nueve partidos en este Clausura 2024 de la Liga MX, duelos de los cuales han ganado cuatro, empatado tres y perdido un par.

FS