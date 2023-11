Javier "Chicharito" Hernández se ha acostumbrado a estar en el ojo del huracán, pues sus declaraciones y manera de pensar lo han llevado a ser criticado en diferentes foros.

En esta ocasión tocó el turno de que Ricardo “Tuca” Ferretti hiciera un comentario del atacante tricolor acerca de los cambios en su mentalidad, algo que fue tomado con filosofía por el ex goleador de Chivas, Manchester United y Real Madrid.

“Querido ‘Tuca’, qué bueno que ya no me ves como la misma persona de hace casi nueve años que tuvimos la dicha de trabajar juntos y conseguimos el pase a la Copa Confederaciones, qué bueno porque eso significa que voy creciendo y ya no soy esa misma persona. También comentaste en el video que antes era más cabeza y ahora soy más corazón, y tienes toda la razón y eso me encanta. Tengo sólo una vida, no sé cuándo me vaya y voy a vivir con el corazón por delante le guste a quien le guste”.

“Tengo que decirte que más allá de que no opinemos igual yo te amo y te admiro. Fuiste uno de los mejores extranjeros que han pisado mi país, y además eres uno de los mejores entrenadores en la historia de mi país. Aunque no opinemos igual todavía puedo hablar más de cosas positivas que negativas. Esto no es en mal plan, pero yo recuerdo hace años cómo te expresabas de la prensa y ahora eres parte de ellos, ¿ves? Los cambios son bonitos”, comentó Hernández en una transmisión en vivo de sus redes sociales.

Fue a inicios de noviembre cuando ESPN anunció la llegada de Ferretti, ex técnico de clubes como Chivas, Pumas y Tigres y que arribó a la televisora para suplir a David Faitelson, quien salió de dicha empresa para irse a TUDN.

