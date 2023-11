El equipo de las Chivas está próximo a disputar su juego de cuartos de final de la liguilla del Apertura 2023, frete a los Pumas de la UNAM. A pesar de estar concentrados en el partido de la próxima semana, los rojiblancos han sido tema de conversación por las recientes declaraciones del mediocampista mexicano, Hector Herrara.

Durante las últimas temporadas, se ha llegado a especular sobre un posible regreso de Javier "Chicharito" Hernández al conjunto del rebaño, pero por distintas circunstacias no se ha llegado a concretar su transpaso.

Recientemete, Hector Herrara, comentó durante una entrevista con el medio Noticias 45 Houston, que se comunicó con el delantero para que se sumara al actual equipo de Herrera, el Houston Dynamo.

“Ya le mandé mensajes. Yo me llevo muy bien con el Chicharo. Para mí siempre fue como un ejemplo. Gracias a esa relación que tenemos y a la confianza que él me ha dado, me tomé la libertad de mandarle un mensajito por si quería tomarnos como una opción (para llegar a Houston Dynamo)”, comentó el mediocampista.

A pesar de que no es nada oficial, si el conjunto rojiblanco quiere repatriar a Javier Hernández tendrá que pelear con varios equipos.

