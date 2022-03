Por enésima vez, Javier "Chicharito" Hernández vuelve a ser noticia y no precisamente por lo hecho dentro del terreno de juego, luego de que su equipo cayera derrotado ante el Orlando City, sino por lo que expresa en sus transmisiones en la plataforma de Twitch.

Precisamente en ese sitio, el delantero azteca ha vuelto a tocar uno de los temas que más revuelo causan en torno a su figura: su posible regreso a las Chivas, equipo que lo vio nacer futbolísticamente hablando.

No obstante, sus últimas palabras acerca del tema, no han sido del todo positivas y es que el "Chicharito" negó que vaya a volver al menos por ahora al Guadalajara y explotó contra los medios de comunicación, a quienes culpa de todos los rumores en torno a su regreso a Chivas, y pidió que "no estén mamando".

"Todos saben lo que significa Chivas para mí, pero ahorita estoy feliz de la vida con la institución más grande de la MLS y la confianza que tiene en mí. Como siempre lo he dicho, no sé dónde, ni cómo, ni cuándo me voy a retirar todavía. Tengo contrato vigente con el LA Galaxy, estoy feliz y eternamente agradecido con esa institución", dijo.

“El agradecimiento que tengo hacia las Chivas, ese club que me hizo como jugador y luego me dio la oportunidad de irme a Europa, no tiene ni palabras. Por lo que quiero dejar muy claro para que no estén mamando los medios de comunicación”, expresó el delantero.

Parece entonces que Javier "Chicharito" Hernández no tiene intenciones de volver pronto a vestir la elástica rojiblanca y pidió, a su manera, que los medios de comunicación dejen de envolverlo en rumores.

El LA Galaxy del "Chicharito" cayó por la mínima ante el Orlando City y siguen sin conocer la victoria en el arranque del torneo. AP/A. Landis

SABER MÁS

¿Por qué exploto contra la prensa?

Javier Hernández primero desmintió a los medios de comunicación que compartieron notas relacionándolo con un regreso a las Chivas, luego de que en una transmisión con una streamer, en broma solicitó 5 millones de bits para regresar al Rebaño.

Al futbolista no le sentó muy bien que la prensa sacara de contexto sus palabras y por ello explotó en su contra.

