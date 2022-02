Chicharito Hernández: La Liga MX tiene mucho que aprenderle a la MLS, asegura el mexicano

El delantero mexicano Javier "Chicharito" Hernández sigue preparándose con Los Angeles Galaxy de cara a la temporada 2022 y ofreció una conferencia de prensa en la que no estuvo exento de la polémica.

Aunque trató de ser políticamente correcto, el "Chicharito" no se libró de encender la polémica al asegurar que la Liga MX tiene mucho que aprenderle a la Major League Soccer.

"Es increíble el crecimiento que ha mostrado la MLS, más jugadores querrán venir aquí para poder emigrar. En mi país la Liga MX tiene mucho que aprender de aquí y viceversa. Ningún equipo de la MLS ha ido al Mundial de Clubes… Cada país y cada liga en el mundo tienen sus cosas positivas y negativas", lanzó el delantero.

La temporada pasada, el delantero azteca marcó 17 goles en 21 encuentros con el equipo angelino, mismos que fuero insuficientes ya que no lograron acceder a los playoffs y por ello el "Chicharito" tiene claro el objetivo de la campaña.

"La gente no me cree, pero el año pasado marqué 17 goles en 21 partidos y al final estaba en mi casa viendo los 'playoffs', no cambió nada. Lo más importante es el equipo, si marco seis goles y vamos a ganar trofeos, lo acepto. Mi mente está enfocada en el sueño del equipo, llegar a los playoffs y ganar la sexta estrella", sentenció.

JL