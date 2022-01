Chicharito Hernández: No es fácil escuchar que mis hijos no son míos

En los últimos tiempos, Javier "Chicharito" Hernández se ha convertido en un activo de las redes sociales y constantemente comparte contenido con sus seguidores, ya sea como streamer o simplemente en publicaciones de Instagram.

Precisamente en una de sus transmisiones, el "Chicharito" confesó que, aunque dentro del campo tuvo una buena temporada en lo individual con el LA Galaxy, fuera de la cancha fue diferente por todas las críticas con las que le toca lidiar.

El delantero mexicano admitió que trata de soportar los comentarios que recibe, sin embargo, algunos pasan el límite y le son complicados de aguantar.

"No es fácil estar escuchando todo el día cosillas, no es fácil estar escuchando que el Chichatronco, que el Chicha esto, que el Chicha lo otro, que hasta si mis hijos no son míos, que soy mal padre… No es fácil, pero aquí estamos al pie del cañón”, dijo el tapatío.

Javier Hernández además durante 2021, pese a que su desempeño estaba siendo notorio, no fue ni siquiera considerado para la Selección Mexicana del "Tata" Martino, quien ha tenido sus diferencias con el atacante y prefiere no convocarle.

