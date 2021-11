Este fin de semana, el quipo de Los Angeles Galaxy quedó eliminado en la última jornada de la Liga de Futbol de Estados Unidos (MLS por sus siglas en inglés), y el delantero mexicano Javier "Chicharito" Hernández ofreció disculpas a la afición del equipo al borde del llanto.

El Galaxy empató 3-3 ante el Minnesota United en su estadio, con un doblete de "Chicharito", sin embargo, no le alcanzó para el último boleto a los playoffs tras el triunfo por 1-0 del Real Salt Lake ante el Sporting Kansas City.

El equipo de Los Angeles terminó la competencia en el octavo lugar de la conferencia Oeste con 48 puntos, los mismos que el Real Salt Lake, quien tenía mejor diferencia de goles y concluyó en el séptimo lugar.

En la rueda de prensa posterior al partido, "Chicharito" Hernández se mostró dolido, y con el rostro al borde de las lágrimas ofreció disculpas a los seguidores de su club.

"Frustrado no estoy, estoy dolido, no estoy frustrado. Di todo lo que estaba en mí en todos los aspectos, también me perdí desafortunadamente 12 partidos, no sé qué hubiera sido si hubiera estado en el campo. No por decir que hubiera sido el héroe, sino también las lesiones nos jugaron una mala pasada a todos nosotros en esta temporada, no nada más a mí, influyó muchísimo", dijo el ex delantero de Chivas.

El mexicano cerró su temporada con 17 goles, solo dos detrás del máximo anotador, Ola Kamara del DC United.

"Estamos dolidos, ofrecemos disculpas a los aficionados", dijo "Chicharito". "Lo di absolutamente todo y la próxima temporada quiero dar más. Buscar ser campeón".

