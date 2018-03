“Chelo” Zaldívar, feliz por regresar a una concentración

El 6 de diciembre del año pasado, Ángel Zaldívar fue operado de su tobillo izquierdo pero ya está de regreso, ya que una vez que recibió el alta médica fue tomado en cuenta por el técnico Matías Almeyda, para los dos encuentros que sostendrá el "Rebaño" en Estados Unidos, para aprovechar la fecha FIFA, ante Santos y Tigres, el próximo miércoles y sábado, respectivamente.

El "Chelo" está ilusionado con su regreso, le ha tocado ver a sus compañeros desde la tribuna y las ganas por jugar están al tope, pero sabe que debe ir poco a poco tomando ritmo para poder pelear un lugar no solamente para estar en el 11 inicial en la Liga o Concachampions, sino para ir a ocupar un lugar en la banca.

"Estoy listo para jugar y vengo con todo, estoy muy emocionado e ilusionado de volver a viajar con el equipo", @AZaldivar_ https://t.co/TkS8cNyOaV pic.twitter.com/GrfAYM6Euo — CHIVAS (@Chivas) 19 de marzo de 2018

"Vengo a sumar, es motivante regresar en un momento en el que el equipo todavía tiene aspiraciones en los torneos que disputa y yo voy a poner mi granito de arena, vengo a demostrar que estoy listo para jugar y vengo con todo, estoy muy emocionado e ilusionado de volver a viajar con el equipo y espero poder mostrarme bien dentro de la cancha".

Si Almeyda lo llevó a Estados Unidos, es para verlo unos minutos en alguno de los dos partidos que tendrá el "Rebaño", para que tome confianza y poco a poco vaya poniéndose físicamente bien.

"Estoy golpeando el balón y no he sentido molestia, ese es el proceso de recuperación y en todo el esfuerzo físico que he realizado me he sentido muy bien, ha sido un periodo de aprendizaje, de mucho crecimiento en lo personal y en lo profesional, esta lesión me ha ayudado a madurar y regresaré mucho mejor. Me alegra ver que dentro del equipo exista esa sana competencia, creo que todos juntos podemos crecer y si mis compañeros están en buen nivel yo también deberé de estarlo".

