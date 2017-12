"Checo" apunta a los grandes

La de 2017 fue la segunda temporada en la carrera de Sergio Pérez en la Fórmula Uno en la que supera el centenar de unidades en el campeonato de pilotos.

Sin embargo, y a pesar de que el tapatío ha demostrado en las mejores pistas del mundo que está listo para ocupar un lugar bajo los más grandes reflectores, los equipos importantes de la parrilla del Gran Circo han volteado su mirada hacia otro lado y las oportunidades para el jalisciense parecen no llegar.

Consciente de que los números en 2016 y 2017 le han dado la razón a Checo, de ser uno de los pilotos más constantes de todo el Gran Circo, el tapatío no pierde las esperanzas de estar de nuevo en la cabina de un coche de una escudería grande.

— Dos años consecutivos con 100 puntos o más, el mejor piloto que no sea de Mercedes, Ferrari o Red Bull, ¿crees que la Fórmula Uno ha sido injusta contigo para abrirte las puertas de nuevo en un equipo grande?

— Fórmula Uno es un deporte muy particular, un deporte donde hay muy pocas oportunidades; ya llegar es un gran logro, pero dentro de la misma hay muy pocas oportunidades y hay muchas circunstancias que se tienen que dar, no sólo dependes del trabajo que hagas en pista, son muchas circunstancias; igual y no he tenido la suerte de mi lado para que llegue esa oportunidad, ese momento, que se alineen todos los planetas, pero lo único que puedo hacer es dar todo de mí, dar mi mejor trabajo y los números hablan por sí solos, no necesito el reconocimiento de nadie para que los resultados hablen por sí solos.

— ¿Mantienes abierta esa puerta de estar en un equipo importante?

— Sin duda, la Fórmula Uno está cambiando mucho y en los próximos años absolutamente todo puede pasar, entonces tengo que estar dando todo de mí, preparándome de la mejor forma posible, la competencia es muy dura y ese es el objetivo principal.

“Va a ser un año mucho más complicado por los avances en Renault y McLaren, pero también tengo mucha confianza en Force India y tenemos que ser perfectos, hacer una súper temporada y seguir peleando por ese cuarto lugar en el campeonato”.

Entre 2016 y 2017, Pérez Mendoza ha logrado terminar dentro del Top 10 en 33 de los 41 Grandes Premios celebrados entre ambas temporadas, dos podios incluidos, ambos el año pasado en Mónaco y Azerbaiyán; sin embargo, a pesar de algunas especulaciones que se dieron hacia la mitad de esta campaña, ninguna puerta en una escudería grande se le abrió y al final el tapatío renovó con Force India para un quinta temporada.

A pesar de ello, Checo se ha puesto la vara alta, pues el compromiso mínimo en 2018 es refrendar el cuarto puesto para Force India en el campeonato de constructores dada la intensa competencia que habrá con escuderías como Renault o McLaren, sin tener en mente el deseo de volver a ser piloto de un equipo que le pueda garantizar victorias en la Fórmula Uno.

Por lo pronto, ya liberado de la alta demanda que significó la temporada 2017, Pérez se enfoca ya en 2018, primero disfrutando de los días de descanso, después esperando con ansias la llegada de su primogénita y posteriormente enfocarse en un año que será punto de inflexión en su carrera dentro de la máxima categoría del automovilismo.

Día muy especial en la posada de @FundChecoPerez! Gracias a todos los que nos apoyan a crecer cada día. Fue un año increíble para la fundación! Seguiremos trabajando para cada vez llegar a más personas pic.twitter.com/PR55NdbNoK — Sergio Pérez (@SChecoPerez) 8 de diciembre de 2017

Constancia, clave en 2017

Sin haber gozado de las mieles del podio en la recién terminada temporada de Fórmula Uno, Sergio Pérez se consolidó como el mejor piloto de la parrilla en no vestir los nomex de Mercedes, Ferrari o Red Bull, al terminar séptimo en el campeonato de pilotos, gracias a los 100 puntos sumados en las 17 de 20 carreras en las que terminó dentro del Top 10.

Por ello, Checo resume el año en una palabra: constancia. “Ha sido un gran año, un año donde la constancia ha sido la clave que hemos mostrado a lo largo de la temporada, el estar ahí en cada carrera. Hubo eventos en los que quizá no teníamos el auto más competitivo y logramos sumar puntos, eso ha sido la principal virtud del equipo esta temporada”.

Remontándose hasta 2016 y en lo particular, Pérez logró una racha de 15 carreras consecutivas terminando dentro de los puntos, seguidilla que se vio interrumpida en el Gran Premio de Mónaco de este año, en el que terminó en el puesto 13.

También, el tapatío logró amasar una racha de 37 Grandes Premios terminados de manera consecutiva, desde el Gran Premio de Bélgica de 2015, y la cual se vio interrumpida en el Gran Premio de Azerbaiyán de este año cuando tuvo un percance con su coequipero Esteban Ocon, que lo orilló a abandonar.

“Hubiéramos tenido una racha importante, hubiéramos conseguido la mejor racha en la historia de la Fórmula Uno, nos quedamos a pocas carreras, lo que demuestra la constancia a nivel personal y a nivel de equipo”, dijo el tapatío al respecto, que se quedó a cuatro carreras de igualar la mejor racha en la historia de la categoría.

LOS TÓPICOS

¿Sin conflictos en Force India?

“Todo está arreglado, todos viendo para adelante, ha sido un gran año, al final mi principal objetivo lo he conseguido y ahora a descansar un poco y preparar otro año”.

Nuevos neumáticos en 2018

“Quiero creer que sí (se degradarán más). Todas las carreras esta temporada fueron a una parada, el próximo año no vamos a ver eso. Me sentí bien con estos nuevos neumáticos, se adaptan a mi estilo de manejo, creo que puedo sacarles buen provecho”.

¿Primeros tres lugares en constructores?

“Este año estamos muy lejos, quiero creer que como no cambian las reglas todo se va a emparejar un poco más y podamos tener esa oportunidad, pero a estas alturas estamos lejos”.

NUMERALIA

Cifras de esta temporada

17 de 20 carreras en los puntos.

2 abandonos.

100 unidades.

7° lugar en el campeonato de pilotos.

4° sitio, su mejor resultado del año (España).

5 mil 937 kilómetros recorridos, el segundo mejor en el año.