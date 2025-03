Checo Pérez, ¿opción para Cadillac? ESTO dice Mario Andretti

Mientras los pilotos de la Fórmula 1 (F1) se alistan para el Gran Premio de Japón de la próxima semana, y los focos están puestos en Red Bull por el inesperado reemplazo de Liam Lawson por Yuki Tsunoda, el asesor de Cadillac, Mario Andretti, reveló si el mexicano Sergio "Checo" Pérez, que ocupó precisamente el asiento que le quitaron al neozelandés, es opción para llegar al equipo en 2026.

En entrevista con José Antonio Cortés para el podcast ESPN Racing, Andretti habló sobre Cadillac, que se estrenará en las competencias el próximo año. Siendo cuidadoso respecto a los nombres de quienes podrían entrar en sus filas, reconoció que el mexicano podría ser una opción.

En noviembre del año pasado, la F1 informó en un comunicado oficial que llegó a un principio de acuerdo para apoyar al que sería el equipo número 11 en la parrilla para la temporada 2026; explicó que mantuvo un diálogo con General Motors y sus socios de TWG Global sobre la viabilidad de una entrada, tras la evaluación comercial y la decisión tomada en enero de 2024, y por eso, el equipo que entrará a la pelea sería Cadillac, apoyado por General Motors (GM).

Cuatro meses después de esa noticia, se ha mencionado que Checo Pérez podría ser uno de los conductores que ocuparían un asiento en ese equipo, y en la charla para el podcast de ESPN, Andretti respondió que "podría ser una opción, por supuesto" cuando se le preguntó si Checo Pérez podía estar en los planes de Cadillac.

Sin embargo, fue claro al decir que le gustaría poder contarlo (dar nombres) "pero esto es algo que mantenemos en secreto nosotros mismos porque no queremos dar esperanzas en algunas áreas donde tal vez no vaya a suceder".

"Así que creo que es muy importante que mantengamos esto entre nosotros hasta que se tome una decisión final. Hay muchos en Estados Unidos, ya sabes, pero debido a las licencias y todo lo demás. Definitivamente, no hay demasiadas opciones", añadió sobre el asiento que, en principio, quisiera el equipo llenar con un piloto estadounidense.

Añadió, sobre el segundo piloto, que "será definitivamente de un conductor experimentado que pueda estar disponible. Y todos sabemos que la selección a ese respecto es bastante clara".

"Puede que haya tres pilotos entre los que elegir. Tres pilotos de manera realista entre los que elegir. Y no voy a decirte cuáles".

También dijo que "miras ahí fuera quién está disponible, ya sabes, y es fácil. Puedes ver quién tiene más experiencia. Seguro que quieres experiencia".

Al final, aclaró: "Estamos pensando mucho y yo no tengo la última palabra, pero tendré cierta influencia. De nuevo, yo, no soy el jefe total, así que no tomo la decisión final".

Sergio "Checo" Pérez quedó fuera de Red Bull a finales de 2024 debido a los malos resultados de la temporada; sin embargo, también logró el subcampeonato de pilotos en 2023, y el título de constructores en ese mismo año junto con Max Verstappen.

