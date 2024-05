"Checo" Pérez, frustrado tras accidente en el Gran Premio de Mónaco

El piloto tapatío de Red Bull, Sergio "Checo" Pérez, mostró su frustración tras el accidente que sufrió al inicio del Gran Premio de Mónaco, que le impidió continuar en la carrera.

"Sí, fue muy duro el impacto. Solo me pegué un poco en el codo. Fue muy frustrante no terminar la carrera así, tan temprano y con tanto daño en el auto también. Creo que era muy innecesario. No había dónde ir por parte de Kevin. Fue un poco frustrante porque creo que era demasiado innecesario en estos momentos", comentó Pérez tras el accidente.

El piloto explicó que tuvo una buena arrancada pero perdió una posición con Zhou o Bottas, y que en ese momento era crucial mantener la calma. "Era tomarse las cosas con calma en estos momentos. No había nada que avanzar. Sabemos que en Mónaco poner dos autos es siempre muy difícil".

Pérez también criticó la rápida decisión de los comisarios de no investigar el incidente: "Me pareció increíble que no hubiera investigación. En tres minutos tomaron la decisión de no investigarlo cuando fue un accidente tan fuerte, tan grande. Es muy frustrante para todo el equipo porque un accidente así yo creo que se tenía que haber investigado y es muy claro.

"Si al final en vez de muro hay pasto, hubiera terminado en el pasto él solo, sin haberme tocado. Pero es que no había ninguna necesidad de mantener a fondo. Yo creo que no quería ceder la posición con el auto de Hülkenberg. Pero bueno, al final un impacto muy fuerte y totalmente innecesario", concluyó Pérez, visiblemente molesto por la situación.

El piloto y su equipo ahora se preparan para el próximo desafío en el Gran Premio de Canadá, buscando recuperar los puntos perdidos en Mónaco y mejorar su posición en el campeonato mundial de pilotos.

FS