Checo Pérez confiesa al fin por qué bajó tanto su nivel en Red Bull

El campeonato de constructores se encuentra a 7 fechas de llegar a su fin para conocer quién es el nuevo monarca de la Fórmula 1, aunque todo parece indicar que será Max Verstappen.

Atrás del piloto neerlandés también se encuentra el tapatío “Checo Pérez”, quien ha tenido una destacada temporada y este año ocasionaría que Red Bull logrará hacer el 1-2 dentro del campeonato de Fórmula 1.

Sin embargo, hay quienes aseguran que el oriundo de Guadalajara, Jalisco, bajó su nivel desde el GP de España dejando pasar la oportunidad de competir de tú a tú por el campeonato individual a Max Verstappen.

Fue el mismo "Checo" quien tras levantar en las últimas carrera, reconoció que ha tenido que replantear su manera de conducir debido a la gran velocidad de los bólidos.

"Hubo una mejora en el auto. Pero sería demasiado fácil echarle la culpa a eso. A los ingenieros les resulta difícil explicar cómo tal o cual modificación de la aerodinámica ha cambiado tal o cual característica de conducción, con la que un conductor puede tener más dificultades que otro. Traen mejoras para hacer que el auto sea más rápido. También se volvió más rápido.

Se sinceró al asegurar que le costó trabajo adaptarse a las características de su RB19, sin embargo, ahorita ya lo domina a la perfección.

"Simplemente me resultó más difícil conducir el coche. Esto también les ha pasado a otros conductores. Porque una determinada característica no se adapta a tu estilo de conducción. Entonces hay que adaptarse. No lo hice tan rápido como debería".

