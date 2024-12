Sergio “Checo” Pérez dijo adiós a Red Bull Racing el día de ayer poniendo fin a su contrato laboral, por lo que el corredor mexicano ya no participará en la temporada del 2025.

Se esperaba que la salida de “Checo” del equipo Red Bull no afectara su futura participación en la Fórmula 1 y que podría seguir representando a México en este deporte, pero su padre Antonio Pérez Garibay confirmó totalmente el retiro de su hijo.

¿“Checo" Pérez se retira de la Fórmula 1?

“Todo en la vida tiene un principio y un fin y hay que aprender a vivir con ello (...) El día de hoy es un retiro total. No hay plan b, no hay plan c, este era el plan. Hoy, en este momento, está cerrando la página en la Fórmula 1.” aseguró Pérez Garibay en una entrevista con N+FORO.

“Checo” Pérez no mencionó las razones para tomar esta decisión y despedirse, sin embargo, el padre del corredor comentó que solo es cerrar la página y que una de las razones principales es que “no tiene más cosas por delante”, además mencionó que “su hijo tomó esta decisión de manera consciente, viendo el lado negativo y positivo.”

Por su parte, el “Checo” dijo adiós después de los 4 años de formar parte del equipo Oracle Red Bull Racing y agradeció por todo lo vivido y experimentado a través de este tiempo, en sus redes sociales.

Con esto termina el camino de este corredor de 34 años, nacido en Guadalajara y que participó en varias temporadas de la Fórmula 1 representando a nuestro país.

