El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez atraviesa una difícil temporada en Red Bull, evidenciado por su reciente desempeño en el Gran Premio de Gran Bretaña. Pérez finalizó en el lugar 17 en Silverstone, lo que refleja un bajo rendimiento en comparación con las expectativas del equipo para la Temporada 2024 de la Fórmula 1.

Tras su actuación en el Circuito de Silverstone, la prensa internacional ha sido contundente en sus críticas hacia Pérez. Medios como The Rice no han vacilado en calificarlo como "loser" en su análisis semanal de la Fórmula 1, subrayando las dificultades del piloto mexicano y la posibilidad real de que pierda su asiento en Red Bull si no mejora rápidamente.

Motorbox, por su parte, no ha mostrado clemencia al asignarle una calificación de "3" a Pérez, evaluando negativamente su desempeño en comparación con otros pilotos. Además, señalan que, con o sin contrato a largo plazo, Pérez podría enfrentar la pérdida de su puesto si no logra revertir la tendencia negativa en sus resultados.

SoyMotor también destacó el complicado fin de semana de Pérez, describiéndolo como un momento difícil debido a las decisiones estratégicas y el rendimiento en pista. Pérez mismo admitió que la estrategia no funcionó como esperaban, lo que afectó significativamente su posición final en la carrera.

OA Sport enfatizó la paradoja de la situación de Pérez, quien enfrenta dificultades justo después de haber renovado su contrato con Red Bull. El medio especializado resaltó los desafíos que enfrenta el piloto mexicano en su intento por adaptarse al ritmo exigente de su equipo.

En conclusión, Sergio Pérez enfrenta críticas severas después de su desempeño en el Gran Premio de Gran Bretaña, con varios medios especializados cuestionando su capacidad para mantenerse en Red Bull si no logra mejorar su rendimiento en las próximas carreras.

SV