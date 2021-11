El piloto mexicano de Fórmula Uno (F1), Sergio "Checo" Pérez, contó intimidades de su vida y carrera en el automovilismo, en confesiones para la serie animada "For Real", de Red Bull.

"Me daba hambre por la noche, sabía dónde estaba la comida y comía pollo con papas. El cocinero no estaba feliz de tenerme allí, al otro día decía, me falta comida", contó el automovilista, al recordar cuando le tocó compartir en el 2005 con un cocinero en un cuarto de un restaurante en Alemania.

Originario de Guadalajara, "Checo" Pérez fue desde niño un apasionado de las carreras. Cuenta en el episodio sus tiempos de estudiante, cuando recorría México para estar en las carreras y a veces el lunes llegaba a la escuela casi dormido.

El hermano de "Checo" corría Fórmula 4 en Reino Unido, y el piloto entendió pronto que si pretendía competir en la Fórmula Uno debía emigrar a Europa, pero para eso necesitaba dinero. Por las madrugadas de México se levantaba a contactar por teléfono a los equipos europeos en busca de oportunidades, lo cual hizo enojar a sus padres, por las elevadas cuentas de las llamadas.

"Checo" Pérez, de 31 años, se ubica en el cuarto lugar de la clasificación de pilotos y con el líder de la temporada, Max Verstappen, tienen a Red Bull en el segundo escaño de la competencia de pilotos.

Este año "Checo" llegó a Red Bull, escudería con la que ganó el Gran Premio de Azerbaiyán el pasado mes de junio, y logró otros tres podios en lo que va de la temporada 2021. El calendario continuará el próximo domingo con el Gran Premio de México, en el que Pérez correrá como local, apoyado por los aficionados.

El episodio de "For Real" está apoyado en una versión animada de las historias contadas por el piloto, quien recordó haber comprado un boleto de ida a Europa, en una especie de salto al vacío, en busca del sueño que hoy está cumpliendo.

"Soy extremadamente afortunado de tener una carrera tan buena en la Fórmula Uno. Comenzó como un proyecto loco de un niño loco: llamar a la gente a las cuatro de la mañana, sin hablar inglés. Estoy extremadamente orgulloso de ese niño. No importa lo loco que suene tu sueño, definitivamente puede ser posible", señaló.

¿Dónde ver el video sobre "Checo" Pérez?

El video en el que "Checo" Pérez habla sobre su vida y carrera está disponible en el canal de YouTube de Red Bull.

