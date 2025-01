Charros de Jalisco y Benjamín Gil, a romper sequía en Serie del Caribe

Los Charros de Jalisco se presentan en la Serie del Caribe con la principal misión de romper una sequía de títulos de nueve años para México. Con Mexicali, Baja California, como la sede, los dirigidos por Benjamín Gil intentarán aprovechar la localía para hacerse fuertes ante sus rivales y conseguir el décimo título de la competencia para una novena azteca.

A lo largo de la historia del Clásico Caribeño, México se ha consolidado como uno de los equipos más fuertes gracias a sus nueve campeonatos que lo posicionan como el tercer conjunto más ganador, solo por detrás de República Dominicana que cuenta con 22 victorias y de Puerto Rico que se ha coronado en 16 ocasiones.

Sin embargo, en los últimos años, los representantes de la novena tricolor han quedado relegados del juego por el título, ya que desde el 2017 que una escuadra mexicana no llega a la final y desde el 2016 no se gana el trofeo, año en el que los Venados de Mazatlán vencieron a los Tigres de Aragua (Venezuela).

Jalisco disputará por tercera vez la Serie del Caribe con la intención de realizar un mejor papel respecto las ediciones de 2019 y 2022, ya que en su debut dentro de la competencia se quedaron a la orilla de avanzar a la final y en la siguiente participación llegó a Semifinales, pero fue superado por Gigantes del Cibao (República Dominicana) con pizarra de 2-1, en ambas bajo el mando de Roberto Vizcarra.

Por su parte, Benjamín Gil encarará su quinta Serie del Caribe en un lapso de once años y también quiere su primer título. Aunque con Tomateros de Culiacán no realizó un mal desempeño, excepto en 2018 cuando quedó como último, el exitoso mánager no ha podido conquistar esta competencia, perdiendo la final en 2015 y sucumbiendo en semifinales de 2020 y 2021.

Calendario de juegos para México

Viernes 31 de enero

Puerto Rico vs México | 22:00 horas (tiempo del centro de México)

Sábado 1 de febrero

México vs Venezuela | 19:50 horas (tiempo del centro de México)

Domingo 2 de febrero

República Dominicana vs México | 19:50 horas (tiempo del centro de México)

Lunes 3 de febrero

México vs Japón | 19:00 horas (tiempo del centro de México)

*En caso de que México avance, las semifinales las estará jugando el miércoles 5 y la final el viernes 7.

