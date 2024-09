Issmael Salas, uno de los peloteros más destacados en el béisbol mexicano, ha comenzado una nueva etapa en su carrera tras 24 años como profesional. Después de haber anunciado su retiro, el tijuanense decidió unirse al cuerpo técnico de los Charros de Jalisco para la temporada 2024-25 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), un paso que él mismo describe como "natural" y "fácil de aceptar".

El ex pelotero se mostró entusiasmado por la oportunidad de integrarse como coach bajo el mando de Benjamín Gil, con quien ya había trabajado en el pasado. “Ya había tenido un acercamiento con Benjamín, desde que jugamos en Culiacán y que estuve con él en Guadalajara, siempre me exhortó la oportunidad de que me uniera a su equipo de trabajo una vez que me retirara", comentó Salas.

Para Salas, la decisión de retirarse como jugador no fue fácil, pero el deseo de continuar aprendiendo y desarrollarse en el ámbito del béisbol lo impulsó a aceptar el nuevo reto. “Estoy contento de estar aquí, me habló para preguntarme sobre mis planes y creo que Charros es la mejor opción para iniciar mi carrera como coach”, compartió el tijuanense.

Además, Salas destacó que, aunque aún se siente físicamente en condiciones para competir, prefiere invertir su tiempo en aprender y perfeccionar sus habilidades como coach, con la esperanza de llegar a ser manager en el futuro. “Físicamente, creo que estoy en óptimas condiciones, estoy sano y me siento competitivo aún. Pero valoré qué era mejor: invertir dos o tres años como coach al lado de Benjamín y todo el staff, para aprender de ellos y que, en el futuro, si Dios así lo quiere, se presenta una oportunidad para ser manager, podré aprender de los mejores”, agregó.

El ex infielder también recordó los enfrentamientos que tuvo contra los Charros cuando jugaba para los Tomateros de Culiacán en la temporada 2014-15, pero ahora se siente orgulloso de representar a la organización jalisciense. “Hace 10 años los enfrentamos con Benjamín, con Noé Muñoz, el ‘Fello’ Amézaga y ahora estamos del otro lado, estamos vestidos de azul, así es el béisbol”, comentó con una sonrisa.

Salas finalizó agradeciendo a la organización de los Charros por la oportunidad y subrayó que el hecho de vivir cerca de Guadalajara facilitó su decisión. "La transición de pelotero a coach creo que será sencilla para mí", concluyó.

