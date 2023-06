Esta tarde se realizó el corte de listón y bendición de la primera tienda insignia de Charros de Jalisco con 147 metros cuadrados de mercancía del equipo de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, justo cinco meses antes de que comience la temporada de invierno de béisbol en el país.

La tienda insignia o matriz de Charros de Jalisco está ubicada en la Primera Planta Local B-08 de La Gran Plaza, cercana una tienda de productos asiáticos y tienda de ropa de moda española.

Paula Martínez gerente de Retail y Merchandaise de Charros de Jalisco destacó el esfuerzo para concretar esta primera tienda oficial del equipo de béisbol de Guadalajara. "Estamos muy contentos el proyecto sueño que comenzó desde hace dos años por fin se pudo hacer realidad, tenemos trabajando en el proyecto desde la mitad de la temporada pasada conforme fue avanzando el tiempo, se logró encontrar al equipo correcto de diseño, construcción, especialistas en tiendas de ropa y la verdad que estamos muy impactados con el resultado, todos los resultados fueron vistos con el equipo", dijo.

También agregó que la team store, cuenta con Wifi, probador, toda la línea que se tiene online en el ecommerce, jerseys de juego con marcas como New Era, Tucane, Deportes Arrieta, Udi, área de memorabilia deportiva con bats, pelotas autografiadas por jugadores, jerseys; también por apertura está el trofeo del Torneo 2021 – 2022 de la LMP y un anillo de campeón.

De igual manera puedes encontrar souvenirs desde llaveros, pines, destapadores, plumas, libretas, artículos de oficina y hogar, para las mascotas y cajas de acrílico para pelotas de colección, y jerseys, además gorras.

José Luis González Iñigo presidente del Consejo de Administración de Charros de Jalisco, destacó que en la Zona Metropolitana de Guadalajara piensan abrir al menos dos tiendas más con las dimensiones parecidas; y expandirse a otros mercados.

"Queremos mínimo en Guadalajara dos tiendas de estas dimensiones, lo ideal a largo plazo cuatro o cinco años más llegar a Estados Unidos, una en Los Ángeles, California; otra en Phoenix, Arizona que es una plaza muy beisbolera y pensar en más; soñar no es pecado, ni tampoco lo impide. Aquí está todo el roster con las camisas de cada uno de los peloteros", acotó.

El artista plástico, Juan Carlos Santoscoy también fue invitado a la inauguración, ya que intervino su obra con varios jerseys, bats, entre otras cosas y agradeció al Consejo de Administración del equipo jalisciense.

"Es sobresaliente, poder aportar un grano de arena en un concepto como es Charros, y en el que trabajo día con día en el tema del arte objeto, he estado con marcas importantes, al final las piezas que yo hago son piezas únicas, cada pieza es una obra de arte y eso le da más identidad a un producto, que puedas portar una obra de arte y la filosofía de la familia González Iñigo me ha recibido impresionante desde la temporada pasada y abrir el arte a través de una pelota de béisbol, un bat, jersey, gorra e infinidad de artículos que representan una marca que nos representa más a nivel nacional e internacional, eso me hace sentir cómodo, yo soy tapatío", finalizó.

Además de esta tienda Charros de Jalisco tiene islas de mercancía en Galerías, Plaza Fórum Tlaquepaque, en la Estación de Tren en Juárez y Galerías Puerto Vallarta; además de una más las afueras del Estadio Panamericano Charros de Jalisco cuando comienza la temporada de béisbol de la LMP.

MF