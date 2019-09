Champ se adueña del Safeway Open

Concluyó en el Silverado Resort & Spa en la “Casa del Vino” Napa Valley, California, el Safeway Open, torneo que vio también el regreso de algunos de los mejores golfistas del mundo, quienes poco a poco hacen su debut en la temporada tras las vacaciones.

Entre ellos se encuentra el legendario Phil Mickelson, quien no tuvo una buena semana y no pasó el corte, y el joven estadounidense Justin Thomas finalizando la semana con un gran resultado registrando su primer Top-5 de la temporada. El tricolor Abraham Ancer regresó a la actividad de igual manera y a pesar de no haber pasado el corte registró una buena ronda durante la primera jornada.

El estadounidense Cameron Champ, de apenas 24 años, se llevó su segunda victoria en el PGA y primera en la temporada gracias a una dominante actuación durante el tercer día de juego con la cual obtuvo una cómoda ventaja de tres golpes previo a la Final, misma que no soltaría en la última ronda de juego. A pesar de no haber contado con el mejor día de golf, una última jornada de tres abajo de par, 69 golpes, le bastó a Champ para terminar en lo más alto de tablero con un total de -17 conteniendo al canadiense Adam Hadwin, quien logró al final del día meter un poco de presión finalizando la semana en el segundo puesto tan solo un impacto detrás del campeón.

Por su parte, el mexicano Carlos Ortiz finalizó la semana de buena manera firmando una tarjeta por 69 golpes, tres abajo de par, gracias a un espectacular final de cuatro birdies en sus últimos seis hoyos de juego. Con un total de -6 golpes para el campeonato, el tapatío logró recuperar algunos sitios en el tablero, para concluir su participación empatado en el lugar 40 junto a otros tres competidores.

Próxima parada para Carlos Ortiz

El golfista tapatío continuará la acción en el inicio de temporada del PGA Tour la próxima semana en Las Vegas, cuando compita en el Shriners Hospitals for Children Open.