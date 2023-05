Son nueve años del ya tradicional Ultra Maratón que se lleva a cabo en el municipio de Tapalpa, aquí los corredores más experimentados se reúnen para realizar recorridos de 30, 50 y hasta 100 kilómetros, siendo parte de la disciplina llamada Trailing Running; en esta ocasión, los días que se ejecutará serán el 2 y 3 de junio del presente año.

Sin embargo, no solo las personas quienes ya están acostumbradas a este tipo de carreras pueden asistir a este evento, sino también todas aquellas que apenas van incursionándose al mundo de esta disciplina o que no son tan expertas, puesto que dentro del mismo Ultra Maratón también existirán carreras de 15, 10 y 6 kilómetros, de esta última habrá dos versiones, una para correr individualmente y otra en compañía de tu mascota canina.

"Es importante que sepan que la puedes correr o caminar, esta es para que cualquier persona sin importar el antecedente deportivo se pueda inscribir".

Alejandro Ochoa, uno de los pioneros del Ultra Maratón en Jalisco, relató cómo surgió la idea de crear este evento, llegándose a convertir en uno de los más importantes en el país. Además de señalar los beneficios que este tipo de carreras representan para las personas que deciden hacer la mudanza de las típicas carreras de calle a las de montaña.

“Todo mundo se estaba migrando de la calle a correr en montaña, porque es una experiencia mucho más sana, menos agresiva para las piernas por el tipo de superficie. El trailing running como disciplina empezó en Estados Unidos, yo corría allá cuando quería hacer carreras de ultra distancia, después de un tiempo teniendo una empresa que se dedica a esto, empecé con estas rutas en Tapalpa porque era el lugar donde yo entrenaba, nació como una mezcla de mi lugar de entrenamiento regular a convertirse en un proyecto que ahora es de los más importantes a nivel nacional”, indicó Ochoa.

En los últimos años el Ultra Maratón de Tapalpa ha ganado popularidad a tal grado que velocistas de diferentes estados de la república e incluso de distintos países se dan cita para correrlo. Resaltando la derrama económica que deja en el municipio jalisciense con el tema de hospedaje, turismo y consumo local en cuestión de comidas o productos que se requieran.

“Tenemos al menos un competidor de siete diferentes países, en los que están obviamente México, pero también Estados Unidos, Inglaterra, Tailandia, Micronesia, Francia y Alemania (…) Lo que más buscamos es dejar el consumo a los negocios locales, la gente visita el pueblo y se deja una importante derrama económica en Tapalpa. Hace nueve años empezamos esta carrera con 180 corredores y ahora ya es un evento de 2000 competidores, es una de las más grandes de todo el país”, señaló.

Además, invitó a la gente que todavía no se atreve a dar el paso de probarse en este tipo de carreras, desmintiendo mitos como que es necesario tener conocimientos de orientación o GPS para poder realizar un circuito en la montaña asegurando que es completamente falso.

“Sí pasa que de pronto que el trailing asusta a la gente que corre calle, lo primero es que algunos creen que es necesario tener habilidades de navegación u orientaciones. Eso es completamente falso, precisamente los eventos tienen todo resuelto para que la transición de la gente que quiere intentar correr en montaña por primera vez sea muy fácil identificar las rutas, éstas están marcadas completamente en todo el recorrido, no es necesario saber navegar, ni tener un reloj GPS, ni llevar un guía, usted simplemente arranca y sigue las marcas del color de su distancia”, comentó.

A pesar de que el Ultra Maratón puede resultar muy impactante por los kilómetros que maneja, Alejandro aseguró que en este próximo que tendrá sede en Tapalpa no es necesario ser un experimentado, inclusive una persona que no ha tenido un conocimiento previo en carreras puede participar en las que se requiere una distancia menor como la de 6K, misma que la puedes finalizar trotando o caminando.

“Alguien que nunca he hecho nada, puede venir a hacer una caminada en el banco de la competencia porque justo por esa razón hay distancias muy cortas, tenemos una distancia de 6 kilómetros. Es importante que sepan que la puedes correr o caminar, esta es para que cualquier persona sin importar el antecedente deportivo se pueda inscribir. Obviamente conforme la distancia aumenta, la preparación y el trasfondo que hay que tener implica una mayor consistencia previa”, mencionó.

Para las personas que tengan actividad en las carreras con kilometraje más demandante, será necesario descargar una app que permitirá tener su ubicación en todo momento para que sus familiares o gente que los acompañe también puedan saber exactamente dónde están o bien para que los mismos corredores puedan pedir auxilio en caso de algún accidente o cualquier otro inconveniente haciendo una carrera más interactiva.

“Es el primer evento en México que tiene un sistema de live info, aquí se podrá identificar la ubicación de los corredores en todo momento durante su recorrido de la carrera. Habrá una pantalla gigante en la zona de meta en donde se estará proyectando la ubicación de la persona que vas a acompañar y el ritmo que trae y el tiempo estimado de llegar. Los corredores también traerán esta aplicación prendida en su celular mientras corren y es la manera directa de solicitar cualquier tipo de apoyo”, añadió.

Más allá del tema deportivo, también hizo hincapié en la comunidad que se forma al transcurso del tiempo de convivencia entre los corredores, creando individuos más conscientes de su entorno quienes se preocupan por el medio ambiente y conectan con la naturaleza, algo muy positivo que le ha dejado en estos nueve años.

“El trailing hace mejores personas, es una experiencia de comunión con la naturaleza y de concientización para cuidarla y preservarla, de no contaminar y es responsabilidad de todos los corredores, no dejar ninguna basura en todo el recorrido. Además de la integración de la familia porque ves señores de 80 años y ves niños de cuatro años corriendo en un ambiente muy familiar”, dijo.

El itinerario de este Ultra Maratón

Las actividades de este Ultra Maratón comenzarán desde el viernes a las 6 de la tarde cuando los niños inauguren esta 9na edición con una carrera especial para ellos, posteriormente se da comienzo a la carrera nocturna de 10 km a las 8 pm; luego los corredores de los 100 kilómetros tendrán que estar listos a las 11 de la noche para dar arranque. Al día siguiente, será en punto de las 5 am cuando los inscritos a los 50K inicien su recorrido, tres horas más tarde quienes se apuntaron a los 30 km empezarán dicha competencia.

Continuando con el horario del sábado, los dueños con sus respectivas mascotas deberán presentarse en la línea de salida a las 8:15 para dar el banderazo de los primeros 6 km; en punto de las 9 de la mañana, los velocistas de los 15K darán comienzo a su carrera. Se estima que para las 9:30 am los primeros corredores de los 100km estén arribando al final de la meta y por último a las 11 am se de principio a los 6K finales de todos los recorridos que se tienen previstos en esta jornada deportiva.

Las recomendaciones para las personas que acudan a este magno evento son el vestir ropa cómoda, calzado deportivo que permita recorrer grandes distancias, cargar consigo un aditamento que le permita llevar agua para mantenerse bien hidratado, utilizar bloqueador solar en dado caso de que se tenga actividad durante el día o bien una lámpara si se planea correr de noche.

Además de identificar la ruta de la carrera que se inscribió previamente, para eso será necesario conocer el color con el que se señalizará el camino que se planea recorrer dependiendo de los kilómetros. Es importante no salirse del camino indicado para evitar que alguna persona se extravíe o resulte herida.

La importancia de no saltarse procesos

En muchas ocasiones la impulsividad termina ganándole a algunos velocistas que quieren superarse en las distancias que recorren competencia tras competencia o bien personas nuevas que gustan experimentar la sensación de adentrarse a las carreras por primera vez. Sin embargo y como en todo, se debe de llevar un proceso adecuado para evitar lesiones o fatigas importantes, tal y como lo menciona Fernando Chávez, entrenador de maratonistas y participante del próximo Ultra Maratón de Tapalpa 2023

“Si planeas correr los 50 o 100K, lógicamente se esperaría que quienes lo vayan a correr traigan una progresión anterior. No se puede brincar esa escalera natural que todo mundo debe de hacer, pues todo aquel que es corredor seguro primero estuvo en una carrera corta, luego una mediana y ya después una carrera larga. Si quieres brincar de una corta a una mediana, con mucha suerte, no te lesionas, pero a lo mejor no disfrutes el evento. Por otro lado, está la parte física, puedes caer en una lesión y si eres un deportista habitual tener que dejar de entrenar un tiempo en lo que en lo que te recuperas del daño que te podría generar el no estar preparado para un evento”, comentó.

Siendo entrenador de atletas en este tipo de disciplina como lo es el trailing, Chavez dio algunos consejos para que puedas disfrutar de este evento, así como también indicó que las personas eviten a toda costa experimentar con cosas nuevas como calzado al que no estás acostumbrado o suplementos alimenticios que no has consumido anteriormente.

“Algunos tips que yo les doy a mis alumnos son que no experimenten cosas nuevas el día previo al evento, se supone que tú estás haciendo una ultra distancia porque ya tienes experiencia en el deporte. No explorar con suplementos o calzados nuevos, simplemente hacer lo que ya vienes haciendo en todos tus entrenamientos”, agregó.

Por último, confesó el por qué hace atractivo un destino como Tapalpa para poder realizar estas carreras, siendo los paisajes de este lugar tan turístico uno de los principales motivos. Así como también explicó el cómo se eligió los senderos por los que se correrán.

“Tapalpa nos gusta, sobre todo, por el entorno. Arranca en las piedrotas, nos metemos por unos caminos que nos llevan al bosque, tiene bastante altura o sea que el clima ya es un clima de montaña. A quienes nos gusta la montaña es un excelente lugar para divertirse. Los encargados de la organización fueron quienes definieron el trayecto y ellos básicamente lo que hacen es buscar los lugares más emblemáticos, las cumbres con las mejores vistas, los parajes más verdes o vistosos. Buscan por un lado el reto y por otro el hecho de disfrutar”, finalizó.

