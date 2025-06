Carlos Salcido convenció a Javier Aguirre de llevar a este jugador al Mundial

Si recuerdas el mundial de Sudáfrica 2010, sabrás que fue una copa del mundo que se disfrutó bastante y también de las últimas que generaron un gran revuelo para la afición mexicana. México tuvo la dicha de disputar el partido inaugural contra la selección local, partido que terminó en empate y abrió con broche de oro el torneo.

Después de su partido contra Sudáfrica, México se enfrentaría a Francia. Sin embargo, muy pocos saben la curiosa historia que hay detrás y de la cual son protagonistas Carlos Salcido, Javier Aguirre, y sobre todo, Pablo Barrera.

Durante una entrevista, Pablo Barrera cuenta que fue gracias a Salcido que Javier Aguirre decidió escogerlo como uno de los afortunados en representar a su país en uno de los torneos más importantes del mundo.

Barrera relató que justo un día antes de que se anunciara la lista oficial de seleccionados para el mundial, A guirre se acercó a él en compañía de Salcido y procedió a preguntarle “Salcido, ¿Cómo ves a este cabr…?, ¿Me lo llevo o lo dejamos?” . Comenta que después de la pregunta del director técnico, hubo un silencio de aproximadamente un minuto.

Después de la breve pausa, Salcido dio su respuesta y dijo: “No, sí, llévalo. Este güey la verdad es bueno”. Ante la respuesta de este, Aguirre estuvo de acuerdo y respondió: “Sí, me lo tengo que llevar, es muy bueno”.

A pesar de que Barrera no jugó en el partido inaugural, sino hasta el segundo, cuenta que fue por un descuido de Aguirre. “Me llama el Vasco y me dice: Oye, como la inauguración y todo eso, se me fue el pedo, y no medí los cambios y no te metí. Pero quiero que sepas que eres mi primer cambio”.

Para fortuna del jugador mexicano, Carlos Vela se lesionó en el segundo partido del torneo, disputado contra Francia, por lo que el vasco cumplió su palabra y le dió la oportunidad a Barrera de jugar un mundial para su país.

