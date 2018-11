Cardozo quiere jugadores agrandados

Las razones por las cuales se cocinó el fracaso del Guadalajara son varias. El técnico José Saturnino Cardozo explicó algunas, pero destacó una en particular: la cuestión mental. Tema no menor que el equipo arrastra desde mucho tiempo y así lo reconoció el paraguayo.

“No es fácil, no es de ahora. Siempre nos ha pasado. Tenemos que buscar soluciones, estamos en eso, nos ocupamos en eso y tenemos siempre con el psicólogo reuniones grupales, ya que de pronto hay sesiones individuales. A mí el tema del psicólogo me gusta más individual que colectivo porque la determinación en el campo de jugo es individual y cuidamos esos detalles para evitar que pasen, porque hemos cometido errores todos, lo cual nos llevó a no estar a la altura (calificar)”.

La experiencia le dice a Cardozo que los jugadores de Chivas dudan de sus capacidades, de su talento, porque todos tienen calidad, pero por algo no aflora. En ocasiones y es la mayoría, por falta de seguridad, de creer que puede hacer lo que se propongan en el campo de juego.

“Trabajamos hasta que el jugador crea en su capacidad. A la gente no le gusta el jugador agrandado, a mí me gusta el agrandado, porque aquél que está agrandado cree en su capacidad. Me gusta aquél jugador que intenta hacer un caño, dos caños a la vez y me gustan los jugadores atrevidos, porque te marcan la diferencia en un partido. Me gusta el jugador que insista, que cometa errores, pero que insista. Que el jugador no sea temeroso, que crea en su capacidad y demostrarlo en el campo”.

Cardozo aseguró que le dio libertad a los suyos para ir alegres al ataque en los partidos de este torneo, para que no sintieran algún tipo de restricciones y, por los puntos logrados, no funcionó.

“De tres cuartos de cancha para arriba, les digo a mis jugadores que debe aparecer la magia, la inventiva, la magia que me gusta mucho, la chispa, que cuando tengan que definir con un sombrerito, lo hagan. Que definan con elegancia, que es lo que me gusta, porque eso transmite confianza hacia el grupo, hacia la afición. Jugadores diferentes, distintos, pero también esos deben saber que cuando pierden la pelota deben recuperar, ser los primeros en ir”.

“Chofis” fue regañado

El técnico mencionó que a Eduardo López lo regañó por temas futbolísticos, no porque no haya firmado su extensión de contrato, ya que la directiva no le ha pedido eso y él tampoco lo permitiría.

Trabajamos hasta que el jugador crea en su capacidad. A la gente no le gusta el jugador agrandado, a mí me gusta el agrandado, porque aquél que está agrandado cree en su capacidad.

Todos en análisis

El guaraní mencionó que aunque todos están considerados para ir al Mundial de Clubes, hay algunos que no irán, ya que habrá quienes estén en mejor momento y buscará ser lo más justo posible.

De igual manera, no aseguró la permanencia de nadie, ya que entregará un informe a la directiva al final del torneo y quizá alguno de los elementos no esté dentro de su proyecto.

Talento sí hay…

José Saturnino Cardozo puntualizó que sí tiene jugadores diferentes en el equipo, con mucho talento, pero les hace falta que lo exploten, que se la crean para lograr grandes cambios en el campo y no les dé temor fallar en el intento.