Cardozo prefiere a Ronaldo Cisneros que a JJ Macías

José Saturnino Cardozo, técnico de Chivas, afirma que prefiere al delantero Ronaldo Cisneros por encima de JJ Macías, atacante del Guadalajara que se encuentra prestado con el León.

"A mí me gustan ambos, pero me quedo con Ronaldo (Cisneros), tiene potencia, puede jugar de nueve, tiene gol, lo mismo que Macías, pero me quedo con Ronaldo por la potencia”, dijo el entrenador en entrevista con Radio Centro Deportes.

Macías ha logrado destacar en León, donde ha marcado cinco goles y se ha colocado como el mejor goleador mexicano del Clausura 2019. El joven delantero afirmó que el ambiente en el vestidor de Chivas es "tenso" y que sus compañeros sentían envidia por su éxito.

"El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano", comentó Macías sobre sus compañeros en Chivas, que alinea sólo jugadores nacionales.

Cardozo también habló sobre el ambiente que encontró a su llegada en el vestidor de Chivas y acerca del descontento de Edwin "Aris" Hernández, que dejó el equipo para pasar al Pachuca.

"El ambiente no era muy saludable porque se hizo pública la inconformidad (sobra la falta de pago de primas). No fue fácil convencer al plantel. Había mucho malestar de ambas partes, ahora cambió eso. Todos estamos juntos", explica el entrenador.

"A Edwin Hernández no le iba a gustar estar en la banca; es normal que esté molesto".

Sobre Hernández, Cardozo señala que la inconformidad del lateral izquierdo al dejar el equipo es comprensible.

“Diseñamos el plantel con base en lo que necesitamos para el campo y para el vestidor. Con Ponce y Mayorga tenía suficiente en esa posición. A Edwin Hernández no le iba a gustar estar en la banca, y así decidimos. Es lógico que se vaya molesto.”

A las Chivas de Cardozo le espera una serie de interesantes pruebas. El próximo sábado recibirán a Monterrey, sublíder del torneo de Liga, y el 13 y el 16 de marzo jugarán contra América, su histórico rival, en partidos de Octavos de Final de Copa MX y Liga, respectivamente.

