Cantú no condenará a jugadores fiesteros

Desde Cancún, el secretario general de la Federación Mexicana de Futbol, Guillermo Cantú, se lavó las manos por la fiesta en la que fueron captados varios jugadores de la Selección mexicana acompañados de algunas damas en su descanso tras el duelo ante Escocia del pasado 2 de junio.

Para el directivo, el hecho que haya sido en un día autorizado, lo exime de muchas culpas, por lo que no juzgará.

“El tema de los valores es aparte, yo no voy a condenar a los jugadores"

“Es un tema de día libre, y es día libre, es el riesgo que uno corre con la libertad, no es que nos guste o no, simplemente hay que tener muy claro que es un día libre y que no han faltado a ni un tema de entrenamiento ni de concentración”, comentó Cantú en Cancún, donde se encuentra en el Régimen de Transferencias.

“El tema de los valores es aparte, yo no voy a condenar a los jugadores, es una decisión personal, libre, el que puedan disponer de su tiempo, tratado previamente con la organización”.

La revista Tv Notas reveló una reunión donde fueron captados varios jugadores, quienes supuestamente salieron hasta el día siguiente.

