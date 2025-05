Canelo Álvarez sepulta para siempre una pelea con David Benavidez

Saul "Canelo" Álvarez se encuentra en descanso después de su enfrentamiento el pasado 3 de mayo en Arabia Saudita contra William Scull, combate tras el cual el tapatío se posicionó como el campeón indiscutible del peso supermediano en las 168 libras. Sin embargo, Canelo tiene otro enfrentamiento en puerta: su segundo compromiso de este año será ante el estadounidense Terence Crawford.

La pelea se llevará a cabo el 12 de septiembre de 2025, en el Estadio Allegiant de Las Vegas, Estados Unidos . Allí, Canelo expondrá sus 4 campeonatos de las 168 libras (CMB, AMB, OMB y FIB), mientras que Crawford subirá hasta dos divisiones para el reto.

Sin embargo, recientemente se ha dado a conocer que el pugilista estadounidense, David Benavidez, tiene interés de pelear con el tapatío, ante lo cual Canelo ha emitido su rotunda respuesta.

Lee también: Detectan 12 túneles de alto riesgo durante tormentas en Guadalajara

¿Canelo no quiere pelear contra David Benavidez?

En una exclusiva entrevista para Telemundo, el periodista deportivo, Miguel Gurwitz , entabló una breve pero trascendente charla con el Canelo en la que muchos nombres salieron a la luz, entre ellos en de David Benavidez.

El estadounidense, en más de una ocasión, ha lanzado el reto a Canelo, incluso era el retador mandatario por el cinturón del CMB, pero el mexicano nunca ha aceptado medirse ante él.

Aunque muchos esperan con ansias el combate, es el propio Saúl Álvarez quien declara no estar dispuesto a "dar ventajas" y que, en su momento, le molestó la actitud de Benavidez en su contra.

Te recomendamos: Mercados de EU caen ante plan fiscal de Donald Trump

"Nunca la va a tener [la pelea]. No me interesa; [...] no tengo necesidad de darle 25 libras de ventaja a nadie en una pelea [...] ¿a estas alturas darle ventaja a un peleador? No tengo la necesidad", aseveró Canelo.

Por otra parte, aseguró entender todas las críticas que hay alrededor suyo, ya que al ser "la cara del boxeo en México", su nombre vende mucho, por el que los medios deportivos pretenden hablar de lo que hace dentro y fuera del ring.

"Entiendo que si no hablan de mí, ¿de quién más van a hablar en el boxeo que les genere ese rating, esa expectativa que necesitan en las redes sociales, en su programa? Hay muy buenos peleadores, pero como Saúl Álvarez no hay", declaró el tapatío en la entevista con Gurwitz.

Te puede interesar: Asesinan a dos funcionarios de la Embajada de Israel en Washington

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF