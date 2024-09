Canelo Álvarez se siente fuerte y seguro contra Berlanga

Saúl “Canelo” Álvarez, campeón de tres organismos en el peso supermediano, afirmó que su próximo rival, el puertorriqueño Edgar Berlanga “es joven y fuerte”, pero advirtió que él es el mejor de todos.

“No subestimo a mis rivales. Sé que Berlanga es joven y fuerte, pero yo soy más fuerte, tengo un gran talento y soy el mejor”, dijo el Canelo, quien fue despojado en julio pasado del título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) por no enfrentar al cubano William Scull.

“Siempre me tomo las peleas en serio. Me entreno a 100%, no importa a quién me enfrente. Siempre tengo la misma mentalidad, y ésta no es la excepción. He hecho un buen campo de entrenamiento y estoy listo para ganar”, dijo Álvarez Barragán.

Berlanga negó que le afecte que un sector de la prensa y los aficionados lo vean como un rival que no representa peligro para Álvarez.

“Soy un artista del nocaut. ‘Canelo’ es una leyenda, es inteligente, pero haré la pelea perfecta para noquearlo en seis rounds, aunque también estoy listo para cualquier otro escenario, como un duelo de doce asaltos”.