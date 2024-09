Canelo Álvarez asegura que noqueará a Berlanga

El verde, blanco y rojo, la música regional y los guantes de boxeo le dieron color al lobby del MGM Grand, para recibir a Saúl Álvarez, quien -como ha sido durante los últimos años- es el encargado de protagonizar la pelea en la semana de la Independencia de México en esta ciudad.

El motor de una lujosa camioneta se robó la atención de los presentes, las puertas se abrieron y el Canelo Team bajó del vehículo, encabezado por el pelirrojo. Todos con un atuendo en negro con blanco, además de un peculiar oso como imagen principal.

Del otro lado, Berlanga se tomó en serio su personaje de ser el "villano" y apareció enmascarado en el lujoso hotel. "Este es mi momento, lo voy a noquear en el sexto round", mencionó el pugilista de 27 años

"Es fácil decirlo, pero el sábado verá algo diferente", le respondió el Canelo, que se ganó las ovaciones desde los primeros minutos y las llevó a los gritos cuando reiteró que "antes del octavo round" acabará con el boricua, no sin antes reconocer que tiene cualidades boxísticas que harán complicado el enfrentamiento en la Arena T-Mobile.

"Es un rival joven, fuerte, pero he enfrentado a todo tipo de peleadores en el cuadrilátero. Me preparé para que no haya sorpresas", indicó el jalisciense de 34 años.

Álvarez afirmó que logrará salir con la victoria y los títulos supermedianos del Consejo Mundial, Organización Mundial y Asociación Mundial de Boxeo.

Sobre su estrategia para la pela, mencionó que deberá "tener paciencia, mucha inteligencia, hacer mi trabajo, poner mi experiencia e irlo mermando poco a poco".

La última vez que Canelo ganó por nocaut fue en 2021 frente a Caleb Plant en el mismo escenario donde el sábado buscará un nuevo éxito.