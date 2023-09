Canelo Álvarez revela la lesión que tuvo la culpa de su derrota con Dmitry Bivol

“Canelo” Álvarez ha logrado tener una carrera de grandes actuaciones y vario éxitos, a pesar de eso, no siempre termina con la mano en alto después de una pelea, pues en dos ocasiones ha conocido la derrota, siendo la más reciente en mayo del año pasado cuando enfrentó al ruso Dmitry Bivol.

En la noche del 7 de mayo de 2022, a pesar de tener todo en contra, Bivol sorprendió y logró llevarse la victoria por decisión unánime ante el pugilista tapatío, quien en una entrevista con Hugo Sánchez, afirmó que no debió pelear esa noche porque no se encontraba al 100% físicamente.

“No estaba físicamente al 100%. Mi mano no me funcionaba al 100% y no pude entrenar al 100%. Una semana antes, me quebraron una costilla entrenando y, aun así, como peleador, dices: ‘No pasa nada, no pasa nada’. Cuando sientes que las puedes todas”, mencionó el mexicano.

“No debí haber peleado. Debí haber atrasado esa pelea. Esa espina está ahí siempre. No la he sacado, sigue ahí. Quisimos hacer la revancha y se empiezan a creer que merecen más, empiezan a hacer difíciles las negociaciones”, concluyó Álvarez.

Aunque “Canelo” se quedó con las ganas de obtener su revancha contra el ruso, tiene que seguir al frente, pues el próximo 30 de septiembre se enfrentará a Jermell Charlo en Las Vegas, quien amenaza con arrebatarle el título unificado de los pesos medianos en una noche histórica, pues el T-Mobile Arena será testigo de una pelea de indiscutido vs indiscutido, algo que tiene a todos los aficionados con bastante expectativa.

JV