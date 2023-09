Sin duda alguna uno de los mejores boxeadores mexicanos de toda la historia es Saúl “Canelo” Álvarez, quien el próximo sábado 30 de septiembre se medirá contra Jermell Charlo en la ciudad de Las Vegas, Nevada.

Una vez más, el pugilista tapatío subirá al ring para demostrar a todo el mundo porque es considerado uno de los mejores actualmente, pues muchos aficionados y periodistas amantes al boxeo han recriminado sus actuaciones.

El “Canelo” ha tenido varios intercambios de palabras con periodistas, uno de ellos con David Faitelson, quien recientemente entrevistó a otro compañero del medio, Héctor Suárez Gomís.

Durante la charla entre ambos salió el tema de Saul, en donde Héctor Suárez mencionó que la vez que peleó el “Canelo” ante Floyd Mayweather, él lo felicitó a pesar de haber perdido, ya que había peleado contra el mejor libra por libra de ese era.

“No ganaste un solo round, pero te felicito, y reconozco que te hayas enfrentado al mejor libra por libra y al mejor de esta era, porque eso a ti te va a hacer crecer muchísimo y depende de ti como tomes esta derrota”, dijo Héctor.

Faitelson le preguntó a Suárez sobre si alguna vez les dieron órdenes en la televisora donde trabaja sobre proteger al “Canelo” a lo que respondió que sí.

“Sí de no atacarlo, de no decir algo fuerte, este incluso con sus hermanos una vez estábamos en Zamora Michoacán… iba a pelear uno de sus hermanos y estábamos anunciando la pelea, al que también le dicen “Dinamita”, y yo dije a la ching*, hay un solo dinamita en este país y es el dinamita Márquez o sea, no me vengan”, dijo Héctor.

Héctor Suárez mencionó que se molestó con la televisora debido a que no podía decir lo que él pensaba. Posteriormente contó que durante una entrevista al tapatío antes de la pelea contra Austin Trout, el “Canelo” le hizo una seña obscena.

Finalmente contó que después de eso se hizo muy amigo de Eddy Reynoso y de su papá, Chepo Reynoso, con quienes platicó durante una plática de tres horas en un programa.

"Yo no le caía bien al Canelo"@PelonGomis confiesa que Canelo Álvarez le pintó ✊ en plena transmisión en vivo.



��: Entrevista completa: https://t.co/cSAvrF5imK pic.twitter.com/RSqUDdt6ip — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) September 23, 2023

