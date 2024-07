Canelo Álvarez es señalado de "blando" tras no pelear con David Benavidez

Durante el programa Deep Waters de ProBox Tv, Timothy Bradley arremetió contra Saúl "Canelo" Álvarez, a quien describió como un boxeador blando por rechazar la pelea con David Benavidez y optar por pelear contra Edgar Berlanga o Chris Eubank Jr , quienes son las opciones más sonadas para su próximo regreso.

“Les dejo saber a todos ustedes ahora mismo: Canelo tiene una raya amarilla que le recorre la maldita espalda. Ya saben lo que eso significa: es blando", "Si pelea con Eubank o Berlanga… vamos...", expresó Bradley durante el programa.

El exboxeador estadounidense hizo alusión a que el Canelo Álvarez estaba tomando su campeonato como rehén, y que, al no enfrentarse al Monstruo Mexicano no está dando a la afición la mejor pelea para disputar durante su regreso en septiembre.

"Canelo es blando. Da un paso al frente y enfréntate a un verdadero peleador como Benavidez. Alguien que se ha ganado su lugar con justicia, alguien que quiere ese campeonato mundial que tú tienes”, dijo.

Pese a que fanáticos han pedido ver una pelea entre ambos boxeadores, el tapatío Álvarez no ha demostrado un interés genuino en llevar a cabo la pelea , asegurando que la única manera en la que se enfrentaría a Benavidez sería si se le ofrecieran 200 millones de dólares, petición por la que Benavidez solicitó el apoyo a Turki Alalshik para que se pueda dar dicho duelo.

Bradley no dudó en expresar su descontento tras las negativas del Canelo para enfrentarse con Benavidez, quien es el contendiente mejor clasificado del CMB y que ha esperado pacientemente dicha oportunidad:

"Espera, espera, ¿se supone que eres un gran libra por libra? ¿Pero no quieres pelear con este tipo para demostrar que eres un gran libra por libra? ¿Como campeón? Tengo un problema con eso y no me voy a callar con eso", acusó Bradley.

Los expertos han realizado sus pronósticos, en los que, si dicho enfrentamiento llegara a suceder, estaría muy reñido, ya que ambos boxeadores cuentan con lo necesario para vencer a su oponente.

